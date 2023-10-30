Türk Halkı Cumhuriyetine 100. yılda sahip çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, siyasiler vatandaşın gerisinde kaldı. İsrail'in Gazze'ye düzenleği saldırıları bahane ederek kutlamaları ertelemeye kalkan AKP'li yöneticiler ve TRT'ye tepkiler yağarken, coşkulu kutlamalar yurt genelinde büyük katılıma sahne oldu.

Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı. 81 ilde sokaklarda geçit törenleri ve meydanlarda kutlamalar düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde, Pazartesi okulların tatil olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara’da gün boyu en yoğun olan yer Anıtkabir’di. Günün ilk saatlerinden akşama kadar tıklım tıklım olan Anıtkabir’in üzerinde SoloTürk uçuş ekibi de bir gösteri düzenledi. Atatürk'ü ziyarete koşan milyonlarca insan mozole önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kutlamalar devam ederken AKP'nin torpiliyle göreve getirilen hadsiz bürokratların akıllara zarar sosyal medya paylaşımları ise sert tepkileri neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı sosyal medya mesajı yediden yetmişe, her görüşten on binlerce vatandaşın beğenisini aldı. Aralarında AKP karşıtlığı ile bilinen isimlerin Bakan Yerlikaya'nın mesajına 'Teşekkür' notu bırakmayı ihmal etmedi.

Ankara’da belli noktalarda da halk konserleri düzenlendi.

İstanbul’da valilik ve belediyeler tarafından Vatan Caddesi ile Üsküdar Sahili’nde düzenlenen resmi geçitlere katılım yoğundu.

Kutlamalar öğleden sonra İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Türk Yıldızları ve SoloTürk uçuş gösterileriyle devam etti.

Uçaklar öncelikle gökyüzüne ay yıldız çizdi ve 100 yazdı.

Vatandaşların alkışları arasında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında alçak uçuşlar da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun başını çektiği 100 gemi ve denizaltı Boğaz'dan geçti.



Daha sonra 101 pare top atışı yapıldı.

Akşam saatlerinde ise havai fişek gösterileri düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akşam Maltepe sahilinde düzenlediği konsere de yoğun katılım oldu.