Türk halkı deprem bölgesine yardım için tek yürek oldu



Kahramanmaraş depremlerinin ardından 10 ilde meydana gelen yıkım sonrası 8 kanal birleşerek ortak yayın yapma kararı aldı. Yayına bağlanan Erdoğan, "Bugün inşallah tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir" dedi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerle sarsıldı. Şu ana kadar 35 bin 418 kişinin hayatını kaybetti.

Depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardım seferberliği başlatıldı.

Bu seferberliğe televizyon ve radyo kuruluşları da katıldı. 8 kanal birleşerek ortak yayın yapma kararı aldı.

“Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında, başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan yurttaşlar için Türkiye’nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlanıyor.

vemoderatörlüğünde gerçekleştirilen ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halklere destek oluyor.

'Türkiye Tek Yürek'te toplanan bağışlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Kahramanmaraş'ımızın 2 ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız deprem hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştyır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum. Kolları sıvadık Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaate başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak bunun da üstesinden geleceğiz.

"DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAKTIR"

Kabine üyelerimizle birlikte 136 milyon 589 bin liralık yardım topladık. İnşallah bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte AFAD hesabına gelerek depremzedeler için kullanılacaktır. Bugün inşallah tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.

İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 100 milyar lira olarak bir destek verdik, bundan sonra da aynı şekilde konutların yapımı sırasında da bu destek devam edecektir. Bir yıl içinde bu konutları tamamlayacağız ve sahiplerine teslim edeceğiz."