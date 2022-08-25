

Türk Hava Kurumu yağmalanıyor | 10 milyarlık otel devrediliyor



2019’dan beri üç kişilik bir kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu kurumu, en değerli mülkü olan, değerinin yaklaşık 10 milyar TL olduğu ifade edilen İstanbul’daki tarihi otel binasını Türkiye Varlık Fonu’na devredeceği iddia edildi.



BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, geçen hafta şube müdürleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Kaya’nın THK’nin oteliyle ilgili “Otelin gerçek sahibi devlettir. Devlet malını kuruma bağışlamış, biz de oteli gerçek sahibi olan devlete devredeceğiz. Eylül- ekim ayına kadar devir işlemlerini tamamlayıp kasım veya aralıkta da seçim yapıp gideceğiz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

'GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA'

BirGün Gazetesi'nde bugün manşetinde yer alan habere göre kayyumların şube başkanlarına, “Türkiye Varlık Fonu’yla görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Oteli Varlık Fonu’na devredeceğiz. THK’nin tüm borçlarını kapatacağız. Kurumun da faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu devirden sonra kurumun kasasına da ayrıca para girecek” diye bilgi verdiği belirtilmişti.

İstanbul’daki otelin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesi için, 2019’da THK’ye kayyum atayan Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin de onay vermesi gerekiyor. Mahkeme önceki yıllarda kayyumların bazı gayrimenkulleri satmasına onay vermemişti.

ATATÜRK’ÜN THK’YA MİRASI

Tayyare Apartmanları olarak bilinen Laleli’deki binaların yapımı 1919’da başladı ve 1922’de tamamlandı. Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle, gelir sağlaması amacıyla Türk Hava Kurumu’na devredildi. Şimdi bu tarihi yapıp Wyndham İstanbul Old City Otel adıyla hizmet veriyor. Otelin 265 odası ve çok sayıda dükkanı var. Kulanım alanı ise 4 bin metrekare. Tarihi yapı yıllardır otel olarak kullanılıyor.