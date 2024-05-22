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Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeli'ye tepki yağıyor

İstanbul'da çekildiği bildirilen bir videoda, Türk kadınlarıyla evlenip Hindistan'a götürmek isteyen Suriyeli alçağa tepki yağdı

22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:40
Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeli'ye tepki yağıyor






Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeli'ye tepki yağıyor



Türk topraklarını 'Savaş' bahanesiyle adeta istila eden Suriyeli bazı hadsizlerin çektiği görüntüler halkı tahrik ediyor. Alçakça ifadelerin yer aldığı görüntülere tepki gösterenler ise 'Irkçı - Faşist' ilan edildi. 

Gazeteci Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabında sabah saatlerinde yayınladığı görüntülere binlerce takipçi tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı'na seslenen yurttaşlar Türkiye'ye yönelik kontrolsüz girişlerin artık önlenmesi gerektiğini, bu tür yayın yapanların, tacizci ve kriminal olaylara adı karışanların sınır dışı edilmesini istedi.

DAHA NE KADAR SUÇ İŞLEMELERİ GEREKİYOR

Suriyeli kaçakların, geçici koruma statüsünde halkın vergilerinden alınan milyarlarca dolar ile barınmaları sağlanan Suriyeli'lerin neden olduğu cinayetler, tecavüz ve hırsızlıklar, ilaç kaçakçılığı, soygun ve gasplarla ilgili haberlere bazı valilikler erişim engeli getirirken, tepki gösteren vatandaşlar ise sık sık karakola ifade için çağrılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli
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