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Türk Kızılayı, depremzedelere psikososyal destek veriyor

Türkiye'yi sarsan Elazığ depreminin ardından yaralar sarılmaya, acılar dindirilmeye çalışılırken, Türk Kızılay ekipleri depremzedelere psikososyal destek veriyor.

26 Ocak 2020 Pazar 11:10
Türk Kızılayı, depremzedelere psikososyal destek veriyor

Türk Kızılayı, depremzedelere psikososyal destek veriyor


Acımız büyük, kayıplarımız var, yaralılarımız var, ama deprem bölgesinde umut var. Vatandaşları en zor gününde, Türk halkı hep birlikte kucaklarken, devlet - millet el ele bölgede varlığını hissettiriyor. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti başlatan Kızılay, 28 psikososyal destek uzmanıyla afetzedelerin yaşadığı depremin ruhsal yönden yıkıcı etkisini azaltmak için de çalışıyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya’da 276 uzman ekip ile 67 aracını depremzedelerin ve bölgedeki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etti. Kızılay’ın psikososyal destek uzmanları ise bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ailelere psikososyal destek veriyor. Afet alanında, otel lobisinde ve hanelerde ziyaretler gerçekleştiren Türk Kızılay psikososyal destek uzmanları, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili birimlere yönlendirmeleri sağlıyor. Vatandaşların kaygı düzeylerinin düşürülmesini hedefleyen uzmanlar, görüşülen afetzedelere psikolojik ilk yardım uyguluyor. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası hakkında bilgilendirme yapan Kızılay ekipleri, vatandaşların deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönleri ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor. Psikososyal destek uzmanları, taziye evlerine ve depremden hasar gören kişilere de ziyaretler gerçekleştiriyor.

Genel Başkan Kınık, “Vatandaşlarımıza iki yönlü destek sağlıyoruz”

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yardım faaliyetlerini yerinde koordine etmek üzere bölgeye ulaştı. Acil ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra psikososyal destek çalışmaları da yürütüldüğünü belirten Genel Başkan Kınık, “Yürütülen çalışmalara iki yönlü destek sağlıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları olan çadır, battaniye, ısıtıcı ve yemek yardımlarımızı yaparken diğer yandan depremin ruhsal yönden yıkıcı tarafını da bertaraf etmek için psikososyal destek hizmetlerimizi yürütüyoruz. Aralarında psikolog, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları da olan, 28 uzman personelden oluşan psikososyal destek ekibimiz köy köy, ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza destek oluyor.” şeklinde konuştu.

Kızılay ekipleri tarafından Elazığ ve Malatya’da kurulan mobil mutfaklarla yemek ihtiyacı karşılanırken soğuğun etkisini kırmak için ikram araçlarıyla da sıcak çorba, çay ve çeşitli gıda malzemeleri ikramı yapılıyor.

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