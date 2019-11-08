Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3683
EURO
6.3439

Türk Rus devriyesinde ölen provakatör PKK'lı terörist çıktı

PKK'lı terörist, Türk Rus devriyesi sırasında, zırhlı aracımıza çıkarken düşerek öldü. Olay PKK'nın sosyal medya hesaplarında provakasyon malzemesi olarak kullanıldı.

Türk Rus devriyesinde ölen provakatör PKK'lı terörist çıktı

PKK'lı terörist, Türk Rus devriyesi sırasında, zırhlı aracımıza çıkarken düşerek öldü. Olay PKK'nın sosyal medya hesaplarında provakasyon malzemesi olarak kullanıldı.

08 Kasım 2019 Cuma 21:13
Türk Rus devriyesinde ölen provakatör PKK'lı terörist çıktı


Türk Rus devriyesinde ölen provakatör PKK'lı terörist çıktı


PKK'lı terörist, Türk Rus devriyesi sırasında, zırhlı aracımıza çıkarken düşerek öldü. Olay PKK'nın sosyal medya hesaplarında provakasyon malzemesi olarak kullanıldı.

Suriye'de Türk ve Rus askerlerinin düzenlediği ortak devriye sırasında, zırhlı aracın üzerine çıkarak kapısını açmaya çalışırken düşüp ölen provakatörün PKK'lı terörist olduğu ortaya çıktı. Teröristin, Türkiye'ye yönelik havanlı saldırılarda aktif olarak rol aldığını gösteren fotoğraflar, örgüt üniforması ile çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Türk ve Rus askerlerinin, Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesinde, Türk askeri aracının üzerine tırmanarak provokatörlük yapan kişinin, terörist belirlendi.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, gündüz saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde Rus askeri polisi ile ortak devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir zırhlı aracın, "yerel halktan bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" yönünde propaganda yaptı.


Devriye yapan Türk zırhlısına çıkıp kapısını açmaya çalışırken düşen kişiye ilişkin, Türkiye karşıtı bazı sosyal medya hesaplarında da kampanya düzenlenmeye çalışıldı.

Buna karşın, sivil olduğu iddia edilen şahsın, sosyal medya gibi açık kaynaklarda, aslında YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlandı.

Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görüldü.

Şahsın kendi sosyal medya hesaplarında da YPG/PKK üniformasıyla profil fotoğrafları yayınladığı dikkati çekti.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri, özellikle Barış Pınarı Harekatı sırasında sivil halka ait evleri Türkiye topraklarına yaptığı havan ve roket saldırılarında üs olarak kullanmıştı. Örgüt, azınlıklara ait kiliseleri de karargaha çevirip avlularına havan topu düzenekleri kurmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt fabrikasını sahte rakı tesisine çevirmişler
Süt fabrikasını sahte rakı tesisine çevirmişler
Antalya'da taksici maganda kadın turisti ağlattı
Antalya'da taksici maganda kadın turisti ağlattı
Okul bahçesinde servis 8 yaşındaki öğrenciyi öldürdü
Okul bahçesinde servis 8 yaşındaki öğrenciyi öldürdü
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında can verdi 
Dans eğitmeni Gülcan Işık'ın ölüm nedeni ortaya çıktı
Dans eğitmeni Gülcan Işık'ın ölüm nedeni ortaya çıktı
Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı
Bahar öğretmenin kalbi evlat ıcısına dayanamadı
Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı
Polise önce silah sonra kiremitlerle saldırdı
FETÖ davası | Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan serbest bırakıldı
FETÖ davası | Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan serbest bırakıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort