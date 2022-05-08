Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı

Türk hekimlerinin 1980'li yıllarda ülke sınırları içerisinde kökünü kuruttuğu kızamık, sıtma, tüberküloz gibi pek çok bulaşıcı hastalık sınırlarımızdan kaçak girenler yüzünden yeniden risk haline geldi.

08 Mayıs 2022 Pazar 23:53
Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı

Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı

Türkiye'nin en ücra köşesine bazen katır sırtında bazen saatlerce yürüyerek ulaşan aşı ekiplerinin mücadelesiyle çocuklarda ölüme neden olan çok sayıda salgın hastalığın, yeniden risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, tüm düzensiz mülteci ve göçmenlerin denetlenmesini istiyor.


Sığınmacıların gelmesi ile birlikte bulaşıcı hastalıkların sayısında artış olduğunu ifade eden Klinik Derneği Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul, “Ülkemize giriş yapan göçmenlerin nasıl hastalık taşıdığını bilmiyoruz. Ancak, hastaneye gelirse tespit ediyoruz” dedi.

Türkiye’ye giriş yapan yaklaşık 4 milyon Suriyeli, Afganistan, Pakistan uyruklu vatandaşın, beraberinde birçok salgın hastalık getirdiği ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda acilen tedbir alınması gerektiği, aksi takdirde halk sağlığı açısından ağır sonuçlar doğuracağı açıklandı.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Klinik Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Bizde görülmeyen kızamık, Suriyeli ve diğer uyruklu sığınmacıların özellikle Türkiye’ye gelmesi sonrası artış gösterdi. Onların çocuklarındaki aşı oranları düşük olduğundan dolayı yavaş yavaş bizde de görülmeye başlandı. Türkiye bu hastalık konusunda çok başarılı ve aşılanma oranı yüzde 95’lere kadar çıkmıştı. Yüzde beşlik aşı olmayanları da bu sayede korumuş oluyorduk. Ancak, dışarıdan gelenlerle beraber o oranımız düşmeye başladı. Sonucunda da aşı olmayanlara kızamık bulaşır hale geldi. Yurtdışından gelenler ile birlikte kızamık ülkemize tekrar giriş yapıp artış gösterince erişkin yaş grubundan da bağışıklığı düşmüş kişilerde kızamık gördük. Dört yıl önce bununla ilgili genelge yayımladı. 

"ÇOCUKLAR AŞILANMALI"

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarında ek bir kızamık aşısı yapılması için genelge göndermişti. Ben, göçmenler ile irtibatlı olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin hatırlatma dozu yaptırması gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi göçmenlerin belirlenip onların çocuklarının yapılmamış aşılarının yapılması şart. Bunu da bakanlık yapacak. Bulundukları yerlerde girişte veya barınma yerlerinde aşı yapılmalı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin de onlara götürülmesi gerekir. Kontrol edemezseniz riskle ve bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalırsınız” dedi. 

TEST YAPILMIYOR, KİM POZİTİF BİLİNMİYOR

Kızamık dışında başka bulaşıcı hastalıkların da Türkiye’de görülmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Afrika’dan gelenlerde HIV virüsü bulaşma riski ile karşı karşıyayız. HIV Afrika’da çok yaygın bir şekilde görülmekte. Bu kişiler bir yolla Türkiye’ye geliyor ve hiçbir sağlık kontrolünden geçmeden giriş yapıyorlar. Bunları da kontrol etmemiz gerekir. Bunların içerisinden kaç kişi HIV pozitif bunu bilemiyoruz. Veri yok, test yapılmıyor. Sadece rahatsız olursa ortaya çıkıyor. Tüberküloz, sıtma gibi hastalıklar da sık görülmeye başlandı. Kayıtsızlık ve kuralsızlık sağlık alanında en büyük sıkıntılarından biri” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
AşıSarılıkKızamızHıvTüberküloz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nebati Skeci'ne sansür makası | Türkiye bunu da gördü
Nebati Skeci'ne sansür makası | Türkiye bunu da gördü
Kaktüsler aşk uğruna ölüyor | Kaktüse değil, kalbinize yazın
Kaktüsler aşk uğruna ölüyor | Kaktüse değil, kalbinize yazın
Batman'da kutlamaya Hüda Par engeli | Sevince 'İfsad' karıştı
Batman'da kutlamaya Hüda Par engeli | Sevince 'İfsad' karıştı
Gülhane Parkı Bayram Tatili'nde adeta talan edildi
Gülhane Parkı Bayram Tatili'nde adeta talan edildi
Sessiz İstila | Gazeteci Hande Karacusu gözaltına alındı
Sessiz İstila | Gazeteci Hande Karacusu gözaltına alındı
Emniyet, provakatif mesaj yayan hesapları takibe aldı
Emniyet, provakatif mesaj yayan hesapları takibe aldı
Karadeniz'de patlama | İstanbul'dan duyuldu
Karadeniz'de patlama | İstanbul'dan duyuldu
Bayramın ilk günü kar sürprizi
Bayramın ilk günü kar sürprizi
e-Devlet hacklendi mi? Gözaltına alınan kişi çocuk çıktı
e-Devlet hacklendi mi? Gözaltına alınan kişi çocuk çıktı
OGM’den her anne için bir ağaç 
OGM’den her anne için bir ağaç 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim