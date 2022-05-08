Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı

Türkiye'nin en ücra köşesine bazen katır sırtında bazen saatlerce yürüyerek ulaşan aşı ekiplerinin mücadelesiyle çocuklarda ölüme neden olan çok sayıda salgın hastalığın, yeniden risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, tüm düzensiz mülteci ve göçmenlerin denetlenmesini istiyor.



Sığınmacıların gelmesi ile birlikte bulaşıcı hastalıkların sayısında artış olduğunu ifade eden Klinik Derneği Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul, “Ülkemize giriş yapan göçmenlerin nasıl hastalık taşıdığını bilmiyoruz. Ancak, hastaneye gelirse tespit ediyoruz” dedi.

Türkiye’ye giriş yapan yaklaşık 4 milyon Suriyeli, Afganistan, Pakistan uyruklu vatandaşın, beraberinde birçok salgın hastalık getirdiği ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda acilen tedbir alınması gerektiği, aksi takdirde halk sağlığı açısından ağır sonuçlar doğuracağı açıklandı.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Klinik Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Bizde görülmeyen kızamık, Suriyeli ve diğer uyruklu sığınmacıların özellikle Türkiye’ye gelmesi sonrası artış gösterdi. Onların çocuklarındaki aşı oranları düşük olduğundan dolayı yavaş yavaş bizde de görülmeye başlandı. Türkiye bu hastalık konusunda çok başarılı ve aşılanma oranı yüzde 95’lere kadar çıkmıştı. Yüzde beşlik aşı olmayanları da bu sayede korumuş oluyorduk. Ancak, dışarıdan gelenlerle beraber o oranımız düşmeye başladı. Sonucunda da aşı olmayanlara kızamık bulaşır hale geldi. Yurtdışından gelenler ile birlikte kızamık ülkemize tekrar giriş yapıp artış gösterince erişkin yaş grubundan da bağışıklığı düşmüş kişilerde kızamık gördük. Dört yıl önce bununla ilgili genelge yayımladı.

"ÇOCUKLAR AŞILANMALI"

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarında ek bir kızamık aşısı yapılması için genelge göndermişti. Ben, göçmenler ile irtibatlı olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin hatırlatma dozu yaptırması gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi göçmenlerin belirlenip onların çocuklarının yapılmamış aşılarının yapılması şart. Bunu da bakanlık yapacak. Bulundukları yerlerde girişte veya barınma yerlerinde aşı yapılmalı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin de onlara götürülmesi gerekir. Kontrol edemezseniz riskle ve bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalırsınız” dedi.

TEST YAPILMIYOR, KİM POZİTİF BİLİNMİYOR

Kızamık dışında başka bulaşıcı hastalıkların da Türkiye’de görülmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Afrika’dan gelenlerde HIV virüsü bulaşma riski ile karşı karşıyayız. HIV Afrika’da çok yaygın bir şekilde görülmekte. Bu kişiler bir yolla Türkiye’ye geliyor ve hiçbir sağlık kontrolünden geçmeden giriş yapıyorlar. Bunları da kontrol etmemiz gerekir. Bunların içerisinden kaç kişi HIV pozitif bunu bilemiyoruz. Veri yok, test yapılmıyor. Sadece rahatsız olursa ortaya çıkıyor. Tüberküloz, sıtma gibi hastalıklar da sık görülmeye başlandı. Kayıtsızlık ve kuralsızlık sağlık alanında en büyük sıkıntılarından biri” diye konuştu.