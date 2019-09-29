Türk savaş uçakları Suriye sınırında esrarengiz İHA'yı vurdu





Türkiye Suriye sınırında gerginlik yeniden tırmanıyor. Hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen insansız savaş uçağı, bugün Türk hava sahasını 6. kez ihlal edince F-16 savaş uçakları havalandı. Yapılan ilk incelemede İHA'nın üzerinde herhangi bir ülkeye ait işaret bulunmadığı bildirildi.

28 Eylül 2019'da Suriye sınırında Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden ve ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA vurularak düşürüldü. Türkiye sınırları içerisined düşürülen insansız hava aracı askeri uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti.

Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA’nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu" ifadelerine yer verildi.