

Türk vatandaşı olan yabancılar adını mı değiştiriyor?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'nce ad ve soyadı değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır" denildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 2017'de ve 2019'da yapılan düzenlemelerle, ad veya soyadında imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişilerin ilçe nüfus müdürlüğüne, dış temsilciliklere ya da e-Devlet'e başvurmaları halinde bir kereye mahsus, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarını değiştirmesine olanak sağlandığı bildirildi.



ÖRNEKLER VERİLDİ

İsim değişikliklerinin örneklerle anlatıldığı açıklamada, "Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/Yasemin, Memet/Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal/Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil ve benzeri), 2525 sayılı Soyadı Kanunu'nda belirtilen umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç ad veya soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek ve benzeri), ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler başvurmaları halinde il, ilçe idare kurulu kararı ile ad veya soyadları değiştirilebilmektedir" denildi.

Mahkeme kararı olmaksızın, ad ve soyadı değişikliklerinin sadece belirtilen koşullarda yapıldığı aktarılarak, "Yukarıda hem mevzuatsal hem de örneklerle açıklandığı üzere; ad ve soyadı değişikliği için mahkeme kararı gerekmekte, kanun kapsamında olan durumlarda, kişinin sadece başvurusu yeterli olmamakla birlikte il, ilçe idare kurulunun kararı gerekmektedir. Ayrıca 2017'de yapılan düzenleme ile ilgili istatistiki bilgiler, Genel Müdürlüğümüzce birçok defa paylaşılmış ve basın yayın organlarınca çok defa haber olmuştur. Arama motorlarında 'ad, soyadı değişikliği' ya da 'mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği' olarak aratıldığında 2018 yılından günümüze uygulama hakkında birçok haber bulunduğu da görülecektir" denildi.

'SONRADAN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANANLAR KAPSAM DIŞI'

Bazı milletvekillerinin konuyla ilgili son günlerde kamuoyunu yanlış yönlendirdiği aktarılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Hatta öyle ki düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır. Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan uygulama ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttirmiştir. Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu. En çok düzeltilen soyadları ise 6 bin 550 Top, 3 bin 531 Koyun, 2 bin 432 Satılmış, 2 bin 115 Çoşkun, 2 bin 17 Çakal, 1 bin 830 Deli, 1729 Uğuz, 1707 İşik, 1695 Çıplak, 1442 Kör oldu."