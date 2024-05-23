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Türk vatandaşlarına en çok vize reddi Estonya'dan geldi

Türkiye'yi istila eden Ortadoğu kökenliler ile Afgan, Afrikalılara AKP iktidarı yıllardır vatandaşlık dağıtırken, AB ülkelerinin vize ret oranları tavan yaptı

23 Mayıs 2024 Perşembe 20:12
Türk vatandaşlarına en çok vize reddi Estonya'dan geldi






Türk vatandaşlarına en çok vize reddi Estonya'dan geldi



Aralarında kırmızı bültenle aranan mafya artıklarına, Afgan ve Suriyeliler ile arap kökenlilere vatandaşlık dağıtan Türkiye, kendi vatanına hayatını adayan Türkleri zor durumda bıraktı. Kurtuluş Savaşı vererek kurtardığı topraklar 'Savaştan kaçan' sivillerin istilasına uğrarken sınırlardan kaçak yolla giren milyonlarca yabancı aramızda elini kolunu sallayarak dolaşırken umutsuzluğa kapılan Türk gençleri AB ülkelerine gitmek için çaba harcıyor. Cebine Türk pasaportu koyanlar AB ülkelerini zorlarken, olan Türk gençlerine oluyor. Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeleri açıkladı. Başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e çıkan Türkiye'ye en yüksek oranda vize reddi veren ülke belli oldu.

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini paylaştı. 

Verilere göre Türkiye'nin başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi.

İRAN'DAN SONRA EN ÇOK 'RET VERİLEN' ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye bu rakamla İran'ın ardından vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu. 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları 2023 yılında kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı.


2023'te başvuruların 8,5 milyonu, yani yüzde 82,3'ü onaylandı. Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK VİZE REDDİ VEREN ÜLKE

Türkiye'ye en yüksek oranla vize reddi veren ülke, yüzde 42,5 ile Estonya oldu. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti.

Türkiye'den gelen vize başvurularını en yüksek yüzdeyle reddeden ülkeler şöyle:

Estonya - yüzde 42,5
Danimarka - yüzde 39,4
Yunanistan - yüzde 38,5
İspanya - yüzde 31
Belçika - yüzde 27,5
Almanya - yüzde 27
Çekya - yüzde 23,5
Macaristan - yüzde 22,9
Hırvatistan - yüzde 22,4 
 

Son Güncelleme: 23.05.2024 23:47
Anahtar Kelimeler:
Vize
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