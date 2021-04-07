Türk Yıldızları Yasta | Konya'da uçak düştü, pilot şehit



Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçağın pilotunun şehit olduğunu açıkladı.

PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ

MSB'den düşen uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

MSB'den daha sonra yapılan açıklamada ise, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.