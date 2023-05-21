Türkçe bilmeyen ithal seçmen AKP'nin başına dert oldu

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi gümrük kapıları ile yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi devam ederken, iktidarın en ateşli savunucusu medya kurumu A Haber, canlı yayında bir skandala imza attı. Türkiye'yi istila eden yabancıların varlığı sert tepkilere neden olurken, Türkçe bilmeyen arap asıllı birinin A Haber'de oy kullanmasının hemen ardından canlı yayına çıkarılması sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde konut ve kira fiyatlarının üç yıl içinde yüzde 500'ün üzerinde artmasına neden olan araplara tepkiler yükselirken, Türk halkının geleceğini ithal seçmenlerin oylaması vatandaşın öfkesini artırıyor.

A Haber muhabiri yurt dışında oy kullanan kişi ile röportaj yapmak istiyor. Türk olduğunu düşündüğü kişiye mikrofon uzatınca aslında kaderimizi kimlerin tayin ettiğini belgelemiş oluyor. pic.twitter.com/tZLoGNmgfo — Murat AĞIREL (@muratagirel) May 20, 2023

muhabiri tarafından mikrofon uzatılan seçmenin Arapça konuşması üzerine röportajın yarıda kesildiği görüntüler kısa sürede gündem oldu. A Haber, söz konusu görüntüleri yayından kaldırmaya başladı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başladı. A Haber, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında oy kullanan Türkiye vatandaşı bir kişiyle röportaj yapmak istedi.



Ancak muhabirin mikrofon uzattığı seçmen, Arapça cevap verince muhabir konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerin ardından A Haber videoyu her yerden kaldırmaya başladı.

