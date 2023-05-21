Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türkçe bilmeyen ithal seçmen AKP'nin başına dert oldu

Parayla Türk Vatandaşlığı satın alan Arap kökenli seçmenin oy kullandıktan sonra A Haber Canlı Yayını'na çıkarılması AKP yanlısı kanalın başına dert oldu

21 Mayıs 2023 Pazar 14:05
Türkçe bilmeyen ithal seçmen AKP'nin başına dert oldu

Türkçe bilmeyen ithal seçmen AKP'nin başına dert oldu

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi gümrük kapıları ile yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi devam ederken, iktidarın en ateşli savunucusu medya kurumu A Haber, canlı yayında bir skandala imza attı. Türkiye'yi istila eden yabancıların varlığı sert tepkilere neden olurken, Türkçe bilmeyen arap asıllı birinin A Haber'de oy kullanmasının hemen ardından canlı yayına çıkarılması sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde konut ve kira fiyatlarının üç yıl içinde yüzde 500'ün üzerinde artmasına neden olan araplara tepkiler yükselirken, Türk halkının geleceğini ithal seçmenlerin oylaması vatandaşın öfkesini artırıyor.

A Haber muhabiri tarafından mikrofon uzatılan seçmenin Arapça konuşması üzerine röportajın yarıda kesildiği görüntüler kısa sürede gündem oldu. A Haber, söz konusu görüntüleri yayından kaldırmaya başladı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başladı. A Haber, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında oy kullanan Türkiye vatandaşı bir kişiyle röportaj yapmak istedi. 


Ancak muhabirin mikrofon uzattığı seçmen, Arapça cevap verince muhabir konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerin ardından A Haber videoyu her yerden kaldırmaya başladı.
 

Anahtar Kelimeler:
Arap SeçmenIthal SeçmenA Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizemli cisim yüzünden uçuşlar durduruldu
Gizemli cisim yüzünden uçuşlar durduruldu
19 Mayıs Ruhu geri dönecek mi? | İmamoğlu isyan etti
19 Mayıs Ruhu geri dönecek mi? | İmamoğlu isyan etti
Kılıçdaroğlu | Vatanını seven sandığa gelsin
Kılıçdaroğlu | Vatanını seven sandığa gelsin
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu | Binlerce itiraz yapıldı
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu | Binlerce itiraz yapıldı
İBB 19 Mayıs kutlamalarına hazır | 6 gün konser var
İBB 19 Mayıs kutlamalarına hazır | 6 gün konser var
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması
Demokrasi kazandı | Seçim ikinci tura kaldı
Demokrasi kazandı | Seçim ikinci tura kaldı
2023 seçim sonuçları | Vatandaş sonuçlara kilitlendi
2023 seçim sonuçları | Vatandaş sonuçlara kilitlendi
Seçim 2023 | Oy verirken nelere dikkat edilmeli
Seçim 2023 | Oy verirken nelere dikkat edilmeli
Azmi Karamahmutoğlu'ndan tarihi çağrı
Azmi Karamahmutoğlu'ndan tarihi çağrı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim