Türkistanlı Aileler, Boğaz Gezisi'nde buluştu



Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliği ve katkıları ile Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu'n öncülüğünde “Uygurlar Boğaziçi’nde Buluşuyor” başlığı altında Valide Sultan Gemisi ile Boğaziçi Gezi Etkinliği düzenlendi. İki saat süren, şarkıların da söylendiği kültürel etkinlikte konuklara Türkistan Pilavı, Ayran, Çay ve simit ikram edildi.



450’nin üzerinde Türkistanlı ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı Üsküdar Belediyesi'ne ait Valide Sultan Gemisi ile gerçekleşen etkinliğe Türk Dünyası Sivil Toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile Avrupa ülkelerinden gelen Uygur ve Özbek misafirlerin de katıldığı etkinliğe Üsküdar Belediyesi adına Başkan Vekili Esat Kalay ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu adına başkan İsmail Cengiz ev sahipliği yaptı.

Harabati ailesinin ikramı ile hazırlanan etli havuçlu, üzümlü Türkistan pilavının yanı sıra, ayran, simit ve çayın ikram edildiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mustafa Yıldız selamlama konuşması için Federasyon başkanı İsmail CENGİZ ile Üsküdar Bld. Meclis Başkanı Esat KALAY kürsüye davet edildiler. Akabinde Yesevi Alperenleri Der. Bşk. Kürşat Mican ve Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümet Sözcüsü Yusuf Yusufoğlu selamlama konuşması yaptılar.

“26 ağustosun önemine değinerek başta Malazgirt zaferi olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazandığı haftaya girdiğimiz hatırlatılarak tekrar Malazgirt zaferi ve Türki Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kutlayan ve Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için temennilerini ileten” konuşmacılar, “Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerinden söz ederek, Türk dünyasına yönelik birlik ve beraberlik mesajları” verdiler.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in desteğiyle Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Avrasya Federasyonu tarafından organize edilen “Boğaziçi Gezisi”ne Türk dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

Kazakistan’dan Uygur Milli Spor Merkezi Bşk. Ekrem Ekremoğlu, dava adamı Ernat Muhammedoğlu, Yesevi Alperenleri Derneği Başkanı Kürşat Mican, duayen gazeteci Kemal Sallı ve eşi; Suriye Türkmenler Federasyonu Gen. Bşk. Tarık Sülo Cevizci; Terekeme-Karapapak Türkleri Der. Bşk. Engin Aybirdi; 15 Temmuz Derneği temsilcisi; Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti vekilleri Mehmet Dönmez, Yusuf Yusufoğlu, Ruşen Tursun, Aygül Ayimnisa; gazeteci yazar Nuh Mete Deniz, Doğu Türkistan Dayanışma Derneği ve Türkiye-Azerbaycan İSTAD Derneği temsilcileri ile Türkistanlılar Eğitim Derneği Gen. Sek. Nurahmet Yurttash, Kadın Kolları Başkanı Havva hanım; Nogay Türkü temsilcisi; Türkistan Sosyal Yardım Derneğini temsilen Aral Subutay, Mustafa Hicret ve Mehmet Emin Sarhan ile Özbek ve Afganistan Türkleri temsilcileri katıldılar.

Etkinlikte; Türk dünyası çalışmalarına destek ve katkılarından dolayı Yusuf Yusufoğlu, Mehmet Dönmez, Ruşen Tursun, Kürşat Mican, Ekrem Ekremoğlu ve Ernat Muhammedoğlu gibi STK başkanlarına plaket ve hediyeler takdim edildi. Türk ve İslam dünyasına birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının verildiği etkinliğe katılan küçük katılımcılara da boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

İlki “Uygurlar Buluşuyor” olarak gerçekleştirilen Boğaziçi Gezisi’nin sırayla “Özbekler” için, “Türkmenler” için “Kırgızlar” ve “Kazaklar” için de düzenleneceği Bld. Bşk. Vekili tarafından belirtildi.