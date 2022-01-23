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Türkiye beyaza büründü | 49 il için önemli uyarı

Türkiye yoğun kar yağışı etkisi altında. Meteoroloji yaptığı açıklamada 16 il için turuncu uyarıda bulunurken, 33 ilde uyarı seviyesini sarı olarak bildirdi.

23 Ocak 2022 Pazar 07:44
Türkiye beyaza büründü | 49 il için önemli uyarı


Türkiye beyaza büründü | 49 il için önemli uyarı


Şehirler arası ulaşımı vuran yoğun kar yağışı bazı şehirlerde sevinçle karşılandı. Uzun süredir kar yağışına hasret İstanbul'da çocuklar gece yarısı sokaklara çıkarak kar topu oynadı, gençler uzun süre sokaklar arasında kayarak gönlünce eğlendi. Kar yağışı şehirler arası hava ve kara ulaşımını olumsuz yönde etkilerken kazalarda can kaybı ve yaralılar var 

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da Cuma gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı ilçelerde lapa lapa yağan karın etkisiyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve gece saatlerinde, karın sağanak şekilde yağacağı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunulmuştu.

Etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi. Edinilen bilgilere göre; bazı ilçelerde lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü.

Gece geç saatlerde olmasına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

FSM'DE KAZA, 1 ÖLÜ VAR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tuzlama aracına çarpan servis minibüsünün sürücüsü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.


İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa istikametinde bir servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı. Kazada servis minibüsü sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL GÜNE BEYAZ KAR ÖRTÜSÜYLE UYANDI

İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde aralıklı olarak yağdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yurttaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışının en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sarıyer'de ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş açısı düşerken sürücüler buzlanma nedeniyle oldukça yavaş ilerlemek zorunda kaldı. 

ANA YOLLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AÇILDI

Beşiktaş-Sarıyer istikametinde kar yağışının yoğun olduğu anlarda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Kış Çalışmaları' araçları yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf etti. Bir taraftan yolda biriken karları küreyen araçlar diğer taraftan ise tuzlama çalışması yaptı. 

ARA YOLLAR KARLA KAPLANDI

Ana yollarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Kış Çalışmaları' araçları çalışma yaparken, ana yollarda ise her hangi bir çalışmanın olmaması dikkat çekti. Ara yolların büyük bölümü karla kaplandı. 

KAR VE BUZLANMA KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Yoğur kar yağışı ve sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle yollarda buzlanmalar meydana geldi. Beşiktaş'a bağlı Bebek Mahallesi İnşirah Sokak'ta ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. 34 DBS 822 plakalı lüks otomobil İnşirah Sokak'ta yol açma çalışması yapan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı 06 CFP 128 plakalı kar küreme aracına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi.


MERZİFON'DA YOLCU OTOBÜSÜ BARİYERLERE SAPLANDI

Merzifon'da yolcu otobüsü karlı yolda bariyerlere çarptı: 30 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

THY; 31 SEFER İPTAL EDİLDİ

THY, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 31 seferin iptal olduğunu açıkladı. 

Alınan son dakika bilgisine göre, Türk Hava Yolları (THY), yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 31 seferin tedbir amacıyla iptal edildiğini açıkladı. 


DİKKAT! 33 İL İÇİN SARI, 16 İL İÇİN TURUNCU UYARI GELDİ

Bu arada Meteoroloji'den yapılan "turuncu" ve "sarı" uyarıda, yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Busa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Yalova, Kilis ve Osmaniye için "sarı kod", Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Zonguldak, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.

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Son Güncelleme: 23.01.2022 08:48
Anahtar Kelimeler:
İstanbulKar YağışıMeteo
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