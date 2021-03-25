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Türkiye beyaza büründü | Kar yağışı üreticiyi sevindirdi

Büyük şehirlerde su kaynakları kar yağışı ile rezervlerini artırırken, kuraklık korkusuna kapılan üreticiler yoğun kar yağışı ile birlikte sevindi.

25 Mart 2021 Perşembe 08:19
Türkiye beyaza büründü | Kar yağışı üreticiyi sevindirdi

Türkiye beyaza büründü | Kar yağışı üreticiyi sevindirdi

Mart ayının son haftasında son iki gündür etkili olan kar yağışı kurumaya yüz tutan su kaynakları için umut oldu. Çiftçiler de kuraklık korkusunu şimdilik unuttu.


Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışlı. Marmara, iç Ege, Karadeniz, iç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Ege'nin güneyi sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'da lodos etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz için de çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 08:29
Anahtar Kelimeler:
MeteoKar Yağışı
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