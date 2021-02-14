Türkiye beyaza büründü | Kar yurt geneline bereket getirdi

Türkiye genelinde etkili olan kar yagışı İstanbul başta olmak üzere büyük kentleri uzun bir aradan sonra adeta beyaza bürüdü. Trakya'da kar kalınlığı öğle saatlerine doğru yer yer 15 cm'ye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte uzun bir kuraklık döneminin ardından çiftçilerin yüzü gülerken, su krizi ile aylardır mücadele eden yerel yönetimler derin bir nefes aldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya'dan İstanbul'a doğru etkili olan kar yağışı, hafif etkisini göstermeye başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ tamamen beyaza büründü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kırklareli ve Edirne Belediyeleri il merkezi ile ilçelerde yolları trafiğe açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

SİLİVRİ'DE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul’da beklenen kar yağışı, Silivri’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

Tipi şeklinde yağan kar, Malkara ilçesini beyaza bürüdü. Park halindeki araçlarda ve yollarda kar birikintisi oluştu. Dondurucu soğuğun devam ettiği ilçede hissedilen sıcaklık - 7 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının etkisini artırarak yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.Kar yağışı altında motosikletiyle kazan yakmaya giden kalorifer ateşçisi genç, işlerinin zor ve zahmetli olduğunu ancak kar yağışının sevindirici olduğunu söyledi. Hayrabolu, Alpulu Lüleburgaz yolu ile Tekirdağ Hayrabolu arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda kar temizleme çalışmalara devam ediyor.

EDİRNE TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'NDE KAR YAĞIŞI

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar, şimdilik hafif şekilde etkili oluyor. Tekirdağ il merkezi ile ilçelerinin tamamı karla kaplandı. Kırklareli ve çevresinde kar yağışı öğle saatlerine etkisini artırdı.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışına ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminini paylaştı.

14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahmine, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.

Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor.