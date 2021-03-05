Türkiye Bitlis şehitlerini uğurluyor | Ankara'da hüzünlü tören

Türkiye Bitlis şehitlerini uğurluyor | Naaşlar Ankara'ya getiriliyor



Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı. 11 şehidin olduğu kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu açıklanmıştı.



Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi. Bingöl'den havalanan Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Tatvan'da düştüğü açıklanmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları gece yarısına kadar sürdü. 11 şehidimizin naaşı bugün Elazığ'dan Ankara'ya gönderilirken, acı haber ailelerine dün verildi.

Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli oldu.

Türkiye'yi yasa boğan haber akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi. Bingöl'den havalanan Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Tatvan'da düştüğü açıklandı.

Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli olmaya başladı.

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

AFYON ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü. Şehit Karadirek’in yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi.

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazada şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek'in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Şehidin acı haberini asker ve sivillerden oluşan heyet, anne Şerife, baba İbrahim ve şehidin eşi Elif Karadirek'e verdi. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 ambulansı da gönderildi.

OĞLUNUN 40'NIN ÇIKTIĞINI SEVİNÇLE DUYURDU

Şehit Karadirek'in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40'nın çıktığını ise şehit Karadirek'in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi. Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi.

TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon´un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

EVİN TEK EVLADI ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit askeri personellerden birinin Kırıkkaleli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40) olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, Şehit Ömer Umulu’nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağına ulaştırdı.

Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladı olan 40 yaşındaki şehit Ömer Umulu'nun evli olduğu ve 6 yaşında Eslem Evra, 15 yaşında Abdullah Arda ve 9 yaşında Ahmet Aras isimli 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı açıklandı. Şehitlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49),20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

3 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı.



Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.

1997'DEN BU YANA 39 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Cougar helikopterleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1996'dan bu yana görev yapıyor. Helikopter, toplamda 21 kişilik tam teçhizatlı personel taşıyabiliyor. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

1997 yılında Irak'ta sınır ötesi operasyona katılan bir Cougar tipi helikopter, Zap bölgesinde füze ile vuruldu. Saldırıda 11 askerimiz şehit oldu.

Isparta Eğirdir’de de bir Cougar tipi helikopter, 2003 yılında eğitim uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

2017'de de Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.

Bugün meydana gelen kazayla birlikte de, 39 askerimiz şehit oldu.