Türkiye'de 2. koranavirüs vakıası | İlk hastanın yakını çıktı





Dünyada 118 ülkede görülen koronavirüs vakıası Türkiye'de ikinci kez görüldü. Hastanede kontrol altında tutulan vatandaşın yakını olduğu bildirilen ikinci koronavakıası açıklamasa Sağlık Bakanı Faruk Koca'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Her iki vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Avrupa kaynaklı koronaviris olayının açıklanmasının ardından önceki gün marketlerde hijyen ve dezenfektanları neredeyse tükenmişti.

Koronavirüs alarmı, İBB müze ve tiyatroları kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayı sonuna kadar geçici olarak kapatılma kararı alınan birimleri açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Koronavirüs ile ilgili ilk vakayı açıklamasının ardından, İBB’nin tedbir amaçlı bazı birimlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Bu birimler; İBB Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı konser salonları, tiyatrolar, kültür merkezleri, müzeler ile KÜLTÜR AŞ’ye ait müzeler ve İSMEK Eğitim Merkezlerini kapsıyor.

Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen mekanlar şunlar:

İSMEK

Cemal Reşit REY Konser Salonu

İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri

İBB’ye ait 13 Kültür Merkezi

Yerebatan Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı

Tekfur Sarayı Müzesi

Panorama 1453 Müzesi

Miniatürk

Türk Dünyası Kültür Mahallesi

Atatürk Müzesi

Aşiyan Müzesi

Karikatür ve Mizah Merkezi

İtfaiye Müzesi



İNTERNETTE TİCARETİ SALLADI

Dünya genelinde Covid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 258'e çıktı. Bunların 80 bin 932'si Çin'de bulunurken 12 bin 462’si İtalya'da, 9 bini İran'da, 7 bin 869’u Güney Kore’de, 2 bin 284’ü Fransa'da, 2 bin 277’si ise İspanya'da bulunuyor. Virüsün Türkiye’de de bir hastada görülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından vatandaş e-ticaret sitelerine akın etti.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Corona virüsünün yol açtığı panik, internet alışverişlerinde sıra dışı bir hareketliliğe yol açtı. 2 gündür gıda satışı yapan internet siteleri başta olmak üzere, kolonya markalarının web siteleri, hijyen ürünleri ve medikal ürün satışı yapan e-ticaret sitelerinde daha önce hiç rastlamadığımız bir yoğunluk var. Siteler özellikle kuru gıda ve kolonya siparişlerine yetişemediklerini aktarıyor. Hatta tekstil satışı yapan e-ticaret sitelerinde de bir canlanma oldu. Bunu da alışveriş merkezlerine gitmekten çekinen vatandaşların alışveriş kanallarını online’a yönelttiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bazı kalemlerin satış hacminde yüzde 300’e varan büyümeler olduğu görülüyor. Malesef böyle durumlarda ürünleri normal fiyatından daha yüksek fiyatlara satmak isteyen fırsatçılar da ortaya çıkıyor. Vatanda

İnsanların şu an neye ihtiyaçları olabilir?

Gerçek & Güvenilir Bilgi

İnsanlar kriz zamanlarında güvenilir bilgi istiyorlar. Twitter kullanıcılarının COVID-19 konuşmasına katılma ihtimalleri, 2.5x kat daha yüksek ve COVID-19 ile ilgili Tweet’lerin %75’i asında Retweet’ler. Başka bir deyişle, kriz anında bilgi paylaşmanın birinci metodu Rweetlemekleten geçiyor.

Eğer insanlara belirsizlikte yönlendirici olacak veya insanların sakin kalmasını sağlayacak faydalı ve güvenilir bilgiye sahipseniz, bunu paylaşın. Örneğin, perakende satış / e-ticaret markaları insanları stoklar hakkında güncelleyerek panik halindeki satın almaları azaltabilir. Eğer şirketinizi veya çalışanlarınızı etkileyecek (örn. virüsün taşınması hakkında) önemli bir bilgiye sahipseniz, bunu açıkça paylaşmayı göz önünde bulundurmalısınız.

Virüs yayılırken nasıl bir iletişim gerekli?

COVID-19’un ortaya çıkmasından itibaren, dünya çapında milyonlarca Tweet ve Retweetler yer aldı. COVID-19 ile ilgili, her 45 milisaniyede bir Tweet görüyoruz ve #Coronavirus şu anda 2020’nin en çok kullanılan ikinci hashtag’i konumunda yer alıyor. Bu rakamlar, insanların bu virüsle ilgili ortaya çıkan bilgi ve haberleri ne kadar çok görmek ve paylaşmak istediklerinin belirtisi.

Şüphesiz, eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu, her markayı, iş yerini ve bireyi etkileyebilecek global ve ucu açık bir durum. Kriz durumunda insanlar, yol gösterme, güvence ve bilgi için liderlere ve kurumlara yöneliyorlar. Kişiler aynı zamanda markalardan da yönlendirme bekliyorlar.

Twitter kriz iletişiminde önemli rol oynayan bir platform ve müşterilerinizle, çalışanlarınızla ve böyle zamanlarda daha geniş bir ekosistemle iletişim kurabilmeniz için güçlü bir araç olabilir. Bu nedenle, durum tipik bir kriz olmadığından, zor koşullarda verdiğimiz önerileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Markanızı tanıyın

Şu anki durum diğerlerinin ne yaptığına bakıp aynısını yapmakla alakalı değil. Asıl olay, markanızın insanların hayatlarında oynadıkları rolü, bunun nasıl değiştiğini ve markanızın bu krizde nasıl yardımcı veya faydalı olabileceğini anlamaktan geçiyor. Aynı zamanda durum, örnek bir liderlik sergilemek ve işiniz için mantıklı olan doğru şeyi yapmak için fırsatlar aramakla ilgili.