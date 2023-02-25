Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri nereler?





Türkiye'nin doğusu, güneyi, iç bölgeleri peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılırken, bilim insanlarının uyarıları önce yetkilileri, sonra da vatandaşları önlem almaya zorluyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye'de deprem gerçeği gündemdeyken Prof. Dr. Naci Görür, tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Görür, 'Özellikle İstanbul’da depremi bekliyoruz. Bunun nedenleri var. Bölge sismik bir boşluk. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar Marmara’nın kırılma mecburiyetini gösteriyor' dedi.



Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 44 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

AKP 'asrın felaketi' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışırken; yaşananların ardından beklenen İstanbul depremi de yeniden gündeme geldi.

Son olarak tv 100'de Candaş Tolga Işık ve Prof. Naci Görür ile “Sesimi Duyan Var Mı?” programında da deprem gündemi konuşuldu.

"9 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLECEK"

Görür, “Beklediğimiz İstanbul depreminde Marmara sahillerinin çoğu 9 şiddetinde etkileniyor” dedi.

HARİTADA ÜÇ NOKTAYI İŞARET ETTİ

Meydana gelecek olan depremde Tuzla ve Yeniköy’de 7 şiddetindeki depremin 9 şiddetindeki gibi etkileneceğini söyleyen Görür, “2000 yılında bu çalışmaları yaptı Okan Tüysüz hocamız. 9 şiddetinde ekleniyor sahile yakın kesimler. Hem Anadolu Hem Avrupa Yakası'nda deniz kıyısına yakın semtler etkilenecek. Bazı yerlerde bu şiddet 8 olabilir” diye konuştu.

Özellikle üç bölge için deprem uyarısında bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Avrasya ve Anadolu levhası arasındaki sınır boyunca Anadolu göreceli olarak Batı’ya gidiyor. Levha sınırı ve levhalarda hareketli olduğu için arzın içindeki sıcaklık farkıyla burada devam depremler olacaktır. Türkiye’nin en tehlikeli deprem sınırı yaklaşık Karlıova ile Yunanistan’a kadar olan 1650 kilometre…

* Şimdi ikincisi Doğu Anadolu Fay Hattı’nda ise Bingöl-Karlıova arasındaki alan akademik bir sorun. Arap levhası kuzeye doğru geldiği için orada depremler oluyor. Burada iki deprem olunca güneye dikkat dedik. Güneyde Hatay ve Adana havzası var. Hatay’da oldu... Levhanın hareketiyle enerji diğer faylara da transfer edilmiş olabilir. Adana havzasının devamı Kıbrıs’ta sınırlanır. Yedisu fayında, 7 büyüklüğü üstünde deprem olabilir.

"ADALAR VE KUMBURGAZ FAYI YA BERABER YA DA AYRI KIRILACAK"

* Kırılma neredeyse kırılmayan yer duruyor. Kırılmayan yeri de kıracak. Özellikle İstanbul’da depremi bekliyoruz. Bunun nedenleri var. Bölge sismik bir boşluk. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar Marmara’nın kırılma mecburiyetini gösteriyor. Adalar fayı ve Kumburgaz fayı ya beraber ya da ayrı ayrı kırılacak.

* Batı Tekirdağ fayının da 1912’de kırıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İstanbul’da deprem olacak dememizin nedeni bilimsel gerçeklik. Marmara Bölgesi’nde Bursa, Çanakkale, Balıkesir yörelerinde de beklenen Marmara depreminde hassas bölgeler olduğunu bilmek lazım.

İZMİR UYARISI

* İzmir Körfez'de de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var.