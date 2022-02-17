Türkiye'de kaç Suriyeli'ye vatandaşlık verildi?



Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini söyledi. Soylu, 3 milyon 700 bin Suriyeliden 2020'de 37 bin 418, 2021'de 50 bin 231'inin suça karıştığını belirtti.

'193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu'

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusuna ilişkin konuşan Soylu, "31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bunun içinde 2011 öncesi olanlar da var. Türkiye'de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. 3 milyon 700 bin civarında Türkiye'de geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 2011 yılından itibaren bunların hepsinin kaydı alındı. Gelir gelmez sağlık taramaları yapıldı, kamplara alındılar, Türkçe dahil tüm uyum çalışmaları başladı. Hem üretim hayatına, eğitim hayatına katılmalarında görüyoruz ki birkaç olayın dışında çok büyük bir toplumsal kırılmanın yaşanmadığı, büyük toplumsal olayların olmadığı bir durum var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 110 bin demişti

, 10 Aralık 2019 tarihinde Dünya İnsan Hakları Günü programında 110 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini, 100 binin üzerinde de ikamet verildiğini belirtmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 25 Mart 2021 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine Soylu net bir yanıt vermeyerek "5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır” demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel ise Mayıs 2021'de hazırladığı göç raporunda Türkiye Cumhuriyeti vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla yaklaşık 10 milyon Suriyeliye hizmet edildiğini, 150 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini söylemişti.