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Türkiye ekranlara kilitlendi, en çok kim izlendi?

Seçime saatler kala Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ana akım TV kanalları başta olmak üzere 20'ye yakın TV'den ortak canlı yayında ekrana çıktı. Aynı anda Fox TV'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu ise izlenme rekorları kırdı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:21
Türkiye ekranlara kilitlendi, en çok kim izlendi?

Türkiye ekranlara kilitlendi, en çok kim izlendi?

Türkiye dün ekranlara kilitlendi. Milyonlarca yurttaş, Halk TV, KRT, TELE 1 ve SCZ ile Fox TV haricinde tüm kanallarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlemeye mahmuk edildi.

Show TV ile Fox ise daha önce ilan ettiği yayın akışını bozmadı. Show TV, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşısına Kızılcık Şerbeti dizisi ile çıktı.

Tüm TV kanallarını geride bırakan Show TV'yi, 13'ncü Cumhurbaşkanı adayını ağırlayan Fox izledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak canlı yayını nedeniyle birçok kanalda dizilerin yeni bölümü yayımlanmadı. Aynı sıralarda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise FOX yayınında soruları yanıtladı. Reyting sonuçlarında ise Erdoğan'ın ilk 10'a giremediği görüldü.


Seçime 1 gün kala; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayımlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayımlanmadı.

Aynı saatlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fox TV'de "Liderler Fox'ta" canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.

Dün akşamın reyting sonuçları ise dikkat çekti.

Reyting sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Serhat Uçak "Erdoğan 29 kanalda, Kılıçdaroğlu tek kanalda canlı yayındaydı. Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi. Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. oldu." ifadelerini kullandı. 


İşte reyting sonuçları:

Anahtar Kelimeler:
ReytingIzlemeIzlenmeHalk TvFox TvShow TvKRTTELE 1SCZ
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