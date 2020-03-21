Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Türkiye en çok o isme güvendi, takipçi sayısı 3'e katladı

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye'nin en çok merak edilen ve takip edilen ismi o oldu. Sosyal medyada O'nun adına açılan hesaplar bile takipçi rekoru kırıyor.

21 Mart 2020 Cumartesi 17:35
Türkiye en çok o isme güvendi, takipçi sayısı 3'e katladı

Türkiye en çok o isme güvendi, takipçi sayısı 3'e katladı


Türkiye'de, ölümcül salgın ile birlikte en çok güvendiği politikacıların başında Faruk Koca gelmeye başladı. Koronavirüsün Türkiye’nin de ana gündem maddesi haline gelmesiyle birlikte, son bir haftadır milyonlarca vatandaş her gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelecek yeni açıklamalara kilitleniyor. Bakan da bu açıklamayı Twitter üzerinden yapınca, Fahrettin Koca’yı takip edenlerin sayısı 10 günde 500 binden 3 milyona çıktı. Hatta Bakan Koca’nın adı ve resimleri kullanılarak açılan sahte hesaplar bile on binlerce takipçiye ulaştı.


Türkiye’nin ilk koronavirüs vakasıyla tanıştığı 11 Mart Çarşamba gününün üzerinden 10 gün geçerken; bu süreçte vaka sayısı 670’i buldu, 9 kişi de hayatını kaybetti. 11 Mart’tan bu yana Türkiye’nin gözü kulağı da her gün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan bu yana Türkiye’de görülen yeni Koronavirüs vakalarını ve hayatını kaybedenleri her gece saat 23:00 dolaylarında açıklıyor. Koca, bu açıklamayı da Twitter hesabı üzerinden yapıyor.

Milyonlarca vatandaş da Türkiye’deki koronavirüs ile ilgili bu sıcak gelişmeleri takip etmek için Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımları an ve an izliyor. Türk halkının bu yakın takibi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabına da yansımış durumda.

Türkiye’de henüz resmi olarak koronavirüs vakasının bulunmadığı 10 Mart’ta Twitter’da 391 bin takipçisi olan Koca’nın bu takipçi sayısı, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’ta 500 bine çıkmıştı. 

BAKANLIĞI ÜÇE KATLADI

Sağlık Bakanı’nın koronavirüs ile ilgili güncel sayıları Twitter üzerinden duyurmaya başlaması ile bu sayı 16 Mart’ta 1.1 milyonu, 18 Mart’ta 2 milyonu aşarken, 21 Mart itibariyle ise 2.9 milyonu geçmiş durumda. Diğer bir deyişle 11 Mart’tan bu yana 2.5 milyon artan Fahrettin Koca’nın  takipçi sayısı 10 günde 6 kat arttı.

Aynı dönemde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabının takipçilerine bakıldığında ise 10 Mart’ta 600 bine yakın olan toplam sayı, 21 Mart itibariyle 1 milyona yaklaştı. Son 10 günlük dönemde Fahrettin Koca, takipçi sayısında bakanlığını önce geçip, ardından 3’e katlamış oldu.

SAHTELERİNİ BİLE ON BİNLER TAKİP EDİYOR

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelecek yeni açıklamalara odaklanırken, Koca’nın onlarca sahte Twitter hesabı da türedi. Hatta Sağlık Bakanlığı ismi ve Fahrettin Koca’nın resimleri ile açılan bu sahte hesapların bile toplam takipçi sayısı 10 binleri aştı.

Koronavirüs ile ilgili endişe ve korkuların giderek arttığı bu dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların önemi de daha kritik hale gelirken, resmi ve gerçek gibi görünen bu hesapların tuzağına düşmemek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi, onaylı Twitter hesabının adının da “@drfahrettinkoca” olduğunu hatırlatalım

Bahçeli'den çağrı | Bir süre evlerimizde kalalım
Bahçeli'den çağrı | Bir süre evlerimizde kalalım
Korona nikahları bahçeye taşıdı
Korona nikahları bahçeye taşıdı
Hava sıcaklıkları yükseliyor, koronavirüs için kötü haber 
Hava sıcaklıkları yükseliyor, koronavirüs için kötü haber 
Polis karantina kaçaklarını arıyor | Korona kaçaklarına para cezası 
Polis karantina kaçaklarını arıyor | Korona kaçaklarına para cezası 
Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir
Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir
Son dakika #koronavirüs salgını | Ölü sayısı 9'a yükseldi
Son dakika #koronavirüs salgını | Ölü sayısı 9'a yükseldi
Özel hastanelere koronovirüs talimatı | Kapıdan geri çevirmek yok
Özel hastanelere koronovirüs talimatı | Kapıdan geri çevirmek yok
İstanbul'da elektrik kesintisi | BEDAŞ tüm kesintileri iptal etti
İstanbul'da elektrik kesintisi | BEDAŞ tüm kesintileri iptal etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona nikahları bahçeye taşıdı
Korona nikahları bahçeye taşıdı
Hava sıcaklıkları yükseliyor, koronavirüs için kötü haber 
Hava sıcaklıkları yükseliyor, koronavirüs için kötü haber 
Polis karantina kaçaklarını arıyor | Korona kaçaklarına para cezası 
Polis karantina kaçaklarını arıyor | Korona kaçaklarına para cezası 
Son dakika #koronavirüs salgını | Ölü sayısı 9'a yükseldi
Son dakika #koronavirüs salgını | Ölü sayısı 9'a yükseldi
Özel hastanelere koronovirüs talimatı | Kapıdan geri çevirmek yok
Özel hastanelere koronovirüs talimatı | Kapıdan geri çevirmek yok
Koronavirüs ölü sayısı 10 bini geçti | Dünya diken üstünde
Koronavirüs ölü sayısı 10 bini geçti | Dünya diken üstünde
#Koronavirüs Türkiye'de 4 can aldı | 359 kişiye bulaştı
#Koronavirüs Türkiye'de 4 can aldı | 359 kişiye bulaştı
Türkiye sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı
Türkiye sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı
İdlib'te terörist saldırı, 2 şehidimiz var
İdlib'te terörist saldırı, 2 şehidimiz var
Son depremler | Elazığ Sivrice'de deprem, 5.1
Son depremler | Elazığ Sivrice'de deprem, 5.1

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim