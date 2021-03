Türkiye haritadaki rengine göre açılacak

Covid-19 salgınına karşı Türkiye yeni mücadele yöntemine geçiyor. Artık illerin tamamı değil, koronavirüs oranına göre açılıp-kapanacak. Yeni uygulamayı Sağlık Bakanı Koca illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Bakan Bakan Koca sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz. pic.twitter.com/ims9A3VE3e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre 81 ilin sınıflandırılarak renklere ayrıldığını söyleyen Erdoğan, "İller Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI PAZAR GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Erdoğan, tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceğini duyururken, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Tüm illerde olduğu gibi İstanbul'da da akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacak."

Cumburbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve tamamen kaldırılmasında da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum."

"KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Hiçbir vatandaşımızı doktorsuz, ilaçsız, maskesiz bırakmadık. Birilerinin sürekli sorup durduğu Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik, aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işaretidir. Bu çerçevede, milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde, bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Normalleşme adımlarını ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırılması da, gevşetilmesi de tamamen salgının seyriyle ilgilidir. Salgının yayıldığı bir ortamda, normalleşme adımlarını atmak veya sürdürmek mümkün değildir. Türkiye, pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibariyle büyük bir ülke olduğu için, adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor.

Sağlık Bakanlığımız ve onun bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere, çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdı. Bu değerlendirmeye göre de 81 vilayetimiz, düşük riskli-mavi, orta riskli-sarı, yüksek riskli-turuncu ve çok yüksek riskli-kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Ayrıca, her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız, bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir.

"HER İLİMİZ SALGIN TEDBİRLERİNİN ORADA NE DÜZEYDE UYGULAYACAĞINI KENDİSİ BELİRLEYECEK"

Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız, günlük hayatlarının her anında temizlik, maske ve mesafe diye özetlediğimiz salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse, illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Aksi bir durumda, yani salgın artış eğilimine girdiği yerlerde, kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek. Bir başka ifadeyle her ilimiz, salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek.

"HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKACAK"

Bugünkü kabine toplantımızda, normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı şekilde görüştük. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

"İLKOKULLARDA 8'İNCİ VE 12'İNCİ SINIFLAR EĞİTİM VE ÖĞRETİME AÇILACAK"

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dâhil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise, genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

"ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER DIŞINDA SABAH 7 İLE AKŞAM 19 ARASINDA YÜZDE 50 KAPASİTEYLE AÇIK OLACAK"

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecektir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

"YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI KISITLAMALARI ARTTIRILACAK"

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.

"DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE NİKAH VE NİKAH MERASİMLERİ 100 KİŞİ İLE YAPILABİLECEK"

Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları; düşük, orta ve yüksek riskli illerde, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.

"TEDBİRLERLE BİRLİKTE DENETİMLER DE DAHA SIKI VE KARARLI YÜRÜTÜLECEKTİR"

Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı, daha önce ifade ettiğim gibi, Valiliklerimizin başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız tarafından belirlenecektir. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede, ülkemizin tamamında “kontrollü normalleşme” sürecini tamamlamaktır. Tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili denetimler de, bu çerçevede daha sıkı ve kararlı şekilde yürütülecektir. Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye’nin, kısıtlamaların gevşetilmesi ve inşallah tamamen kaldırılması hususunda da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

69 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı 1 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, 9891 kişinin testi pozitif çıkarken vaka sayılarında ise düne göre artış yaşandığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 638’e yükseldi.

Bugün toplam 130 bin 536 test yapıldı. Semptom gösteren 645 kişiyle birlikte toplam 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479 oldu.

DÜN 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 610 yeni hastayla birlikte toplam 8 bin 424 vakanın tespit edildiğini ve 6 bin 511 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.