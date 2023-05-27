Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türkiye ikinci kez sandık başına gidiyor | Yasaklar başladı

Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için yarın ikinci tur oylama kapsamında sandık başına gidiyor. Vatandaş; yeni Cumhurbaşkanı ülkemize demokrasi, huzur, adalet ve bolluk getirmesini bekliyor.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:36
Türkiye ikinci kez sandık başına gidiyor | Yasaklar başladı

Türkiye ikinci kez sandık başına gidiyor | Yasaklar başladı



Yurt genelinde yarın sabah saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Buna göre; Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLADI

Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

YSK tarafından bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Buna göre, seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

CHP liderine yeniden sansür | Telekom şirketleri AKP'nin emrine mi girdi?
CHP liderine yeniden sansür | Telekom şirketleri AKP'nin emrine mi girdi?
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Benzine zam | Gece yarısı 72 kuruş arttı
Benzine zam | Gece yarısı 72 kuruş arttı
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek
Ogan kimi destekleyeceğini açıkladı, ortalık karıştı
Ogan kimi destekleyeceğini açıkladı, ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
SeçimSeçimlerSeçim YasaklarıSeçim 2023
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?
Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz
Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz
Babala TV'de sorular önceden mi verildi?
Babala TV'de sorular önceden mi verildi?
Kılıçdaroğlu'na SMS Sansürü | Elden ele yayalım
Kılıçdaroğlu'na SMS Sansürü | Elden ele yayalım
Sinsi istila duracak mı? | İran sınırında beton duvarlar yükseliyor
Sinsi istila duracak mı? | İran sınırında beton duvarlar yükseliyor
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
Pazar günü Erdoğan açmıştı | Devlet Hastanesini su bastı
Pazar günü Erdoğan açmıştı | Devlet Hastanesini su bastı
Bakan Akar, sınırları korumak yerine Suriyeli'leri haklı çıkardı
Bakan Akar, sınırları korumak yerine Suriyeli'leri haklı çıkardı
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim