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Türkiye, kendini ateşe veren babaya sessiz kalanlara isyan etti, onlandan ses çıkmadı

Günlerdir zenginlerin Kızılay üstünden milyonlarca dolar vergiden kaçınmasını savunanlar, yokluğa dayanamayarak kendini ateşe veren baba için tek bir kelime söylemedi..

09 Şubat 2020 Pazar 11:17
Türkiye, kendini ateşe veren babaya sessiz kalanlara isyan etti, onlandan ses çıkmadı

Türkiye, kendini ateşe veren babaya sessiz kalanlara isyan etti, onlandan ses çıkmadı


Hatay Valilik Binası önünde kendini ateşe veren işsiz Adem Yarıcı'nın feci şekilde ölümü, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Parasızlık ve işsizlik yüzünden canına kıyan Adem Yarıcı'nın ölümü hakkında Hatay'da soruşturma devam ederken, geride kalan çocuklarına Haluk Leven'tin kurduğu AHBAP Derneği sahip çıktı. Sanatçı Mahsun Kırmızıgül ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milyonların sesi oldu. Kırmızıgül, "Çocuklar aç" diyerek kendisini yakan adamın ardından isyan etti: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, iyi bakın...

ÇOCUKLARIM AÇ DEDİ KENDİNİ YAKTI


Şarkıcı ve film yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, Hatay'da 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'yla ilgili bir paylaşım yaparak "Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın" dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Hatay Valiliği'nin önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz" dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"CİĞER DAYANMAZ BU TABLOYA"

Türkiye'nin gündemine oturan olayda Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Yarıcı'nın gündeme oturan fotoğrafını gören Mahsun Kırmızıgül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İçler acısı bir fotoğraf. Ciğer dayanmaz bu tabloya. Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın. Bu adamın adı Adem Yarıcı"

ÇOCUKLAR HİMAYE ALTINA ALINDI

AHBAP derneğinin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten. Bilginize" dedi.

HATAY'DA NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
çocuklarım AçAHBAPMahsun Kırmızıgül
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