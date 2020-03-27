Türkiye Koronavirüs'e karşı kenetlendi | Divan Otel sağlık çalışanlarının

Türkiye Koronavirüs'e karşı kenetlendi | Divan Otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

#iyileşeceğiz sloganı binlerce insanı iyileştirecek mesajla çığ gibi büyüyor. Koç Grubu, Divan Otel'i sağlık çalışanlarına tahsis etti. Haberi bile korona ile mücadelede milyonlarca insana moral verdi.

Koronavirüsle mücadelede moral veren destek açıklamaları geliyor. Lafla değil tarihe geçecek önemli kararlar duyuyoruz. Koç Grubu'nun en büyük turizm yatırımı Divan Otel Sağlık Çalışanları'na tahsis edildi.



Türkiye koronavirüse karşı mücadelede adeta tek yürek oldu. Koç Grubu'nun 20 bin solunum cihazı üreterek Sağlık Bakanılğı'na hibe edeceğinin açıklanmasının ardından, milli İHA gurumuz Baykar Holding'in benzer bir üretime geçmek için son hazırlıklarını yapması, Ford Otosan'ın sağlık çalışanları için koruyucu maske üretme girişimi derken, Koç Grubu çok önemli bir karara imza attı.

Koç Grubu'nun en büyük turizm yatırımlarından biri olan Divan Otel, İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanlarına tahsis edildiği açıklandı.



İstanbul'da görev yapan, Taksim, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy civarındaki hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının barınma ve diğer sosyal ihtiyaçları için Divan Otel'i tamamen boşaltan Koç Grubu, oteli tüm personeli ve lojistik desteğiyle bu konuya tahsis ettiğini duyurdu.Sosyal Medya'dan yapılan açıklama binlerce desktek aldı.



