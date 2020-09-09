Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Türkiye Koronavirüs vaka sayısı ve vefat edenler

8 Eylül vaka sayısı 1.761 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52'ye yükseldi. 9 Eylül koronavirüs tablosu da açıklandı. İşte son açıklanan veriler...

09 Eylül 2020 Çarşamba 21:20
Türkiye Koronavirüs vaka sayısı ve vefat edenler

Türkiye Koronavirüs vaka sayısı ve vefat edenler


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden son dakika olarak corona virüs vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı açıkladı. 8 Eylül vaka sayısı 1.761 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52'ye yükseldi. 9 Eylül koronavirüs tablosu da açıklandı. İşte son açıklanan veriler...


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 8 Eylül corona virüs tablosu merak ediliyor.

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşarak, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım" açıklamasında bulundu.

8 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 782'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 52 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 782’e yükseldi. Bugün toplam 110 bin 565 test yapılırken, bin 761 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Bugün iyileşen bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 159 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 110 binden fazla test yapıldı ve bin 761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı
Son dakika deprem, Bingöl 4,2 ile sallandı
Mütercimler İHL sözleri için özür diledi
Mütercimler İHL sözleri için özür diledi
MİT mensuplarının ifşa davası | Serbest bırakıldı
MİT mensuplarının ifşa davası | Serbest bırakıldı
Son dakika koronavirüs rakamları açıklandı 
Son dakika koronavirüs rakamları açıklandı 
Malatya Pütürge'de deprem | Pütürge beşik gibi sallanıyor
Malatya Pütürge'de deprem | Pütürge beşik gibi sallanıyor
Zatürre aşısı için karaborsa uyarısı | Eczacılar yetkilileri uyarıyor
Zatürre aşısı için karaborsa uyarısı | Eczacılar yetkilileri uyarıyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda
Ankara Valiliği'nde rüşvet operasyonu | 47 gözaltı var
Ankara Valiliği'nde rüşvet operasyonu | 47 gözaltı var
Koronvirüs 7 Eylül tablosu | 57 vatandaşımız hayatını kaybetti
Koronvirüs 7 Eylül tablosu | 57 vatandaşımız hayatını kaybetti
Vekilin oğlu öyle yaparsa, vatandaş da böyle yapar
Vekilin oğlu öyle yaparsa, vatandaş da böyle yapar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim