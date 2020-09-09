Türkiye Koronavirüs vaka sayısı ve vefat edenler



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden son dakika olarak corona virüs vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı açıkladı. 8 Eylül vaka sayısı 1.761 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52'ye yükseldi. 9 Eylül koronavirüs tablosu da açıklandı. İşte son açıklanan veriler...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 8 Eylül corona virüs tablosu merak ediliyor.

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

8 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşarak, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 782'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 52 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 782’e yükseldi. Bugün toplam 110 bin 565 test yapılırken, bin 761 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Bugün iyileşen bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 159 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 110 binden fazla test yapıldı ve bin 761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde” ifadelerine yer verdi.