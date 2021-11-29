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Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm

Fırtına Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alırken, okullar İstanbul Bursa, Sakarya, Yalova'da bir gün yüz yüze eğitime ara verildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 21:53
Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm

Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm
 

Fırtına Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alırken, okullar İstanbul Bursa, Sakarya, Yalova'da bir gün yüz yüze eğitime ara verildi.

Fırtına Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alırken, İstanbul'da 4 kişinin canına mal oldu. Dün çok sayıda binada çatılar uçarken, iş yerleri zarar gördü, 19 vatandaş yaralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına nedeniyle bugün Ege’nin orta ve kuzey kesimleriyle Marmara bölgesini için yayınladığı turuncu uyarıyı yarın Güneydoğu Anadolu hariç neredeyse tüm Türkiye için yayınladı.


Kurumun internet sitesinden yayınlanan uyarıda “Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Karadeniz ve Akdeniz’de yarın saatte 90 kilometre hıza kadar ulaşabilecek rüzgarların Çarşamba akşamından itibaren etkisini yitirmesinin beklendiğini açıkladı.


Öte yandan İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı. 

Anahtar Kelimeler:
MetoFırtına
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