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Türkiye'nin en ucuz deniz yolculuğu başladı | 5 kuruşa kıtalararası yolculuk

Cumhuriyet tarihinin en ucuz deniz yolculuğu bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başladı. Şehir hatları vapurlarında sefer ücreti 5 kuruş,

28 Haziran 2020 Pazar 12:35
Türkiye'nin en ucuz deniz yolculuğu başladı | 5 kuruşa kıtalararası yolculuk

Türkiye'nin en ucuz deniz yolculuğu başladı | 5 kuruşa kıtalararası  yolculuk

Şehrin trafik yükünü denize kaydırmayı hedefleyen İBB, Şehir Hatları'na ait vapur seferlerinde önemli bir indirime giderek ilk adımı attı. İBB Şehir Hatları AŞ’nin 5 Kuruşa vapur seferleri, bugün sabah başladı. Her gün 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, yolcular 5 Kuruş ödeyerek seyahat edebilecekler. Karar, Adalar ve arabalı vapur hatlarında geçerli olmayacak. Uygulamanın halk sağlığını koruyucu önemli bir adım olduğunun altını çizen Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, hem koronavirüsün bulaşıcılık riskinin düşürülmesine hem de trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkı yapacağını söyledi.

İBB Şehir Hatları AŞ, UKOME’nin (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 25 Haziran Cuma günkü toplantısında, Şehir Hatları AŞ vapurlarının 31 Ağustos’a kadar 5 Kuruş’a yolcu taşıyabileceği kararını 28 Haziran Pazar sabahı hayata geçiriyor. Karara göre,her gün toplam 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 Kuruş’a yolculuk yapılabilecek.

Deniz yolunun payını artırmak istiyoruz

Deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak istediklerine dikkat çeken Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, bu kararın, çözüme yönelik bir adım olduğunun altını çizdi. Dedetaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hedefi, deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor. İlgili karar ile üzerinde çalıştığımız, yolculuk alışkanlıklarının denize kaydırılması konusunda çözüme yönelik bir adım atıldığını düşünüyoruz. Özellikle salgın nedeni ile değişen yolculuk alışkanlıklarının tespitine olanak sağlayacak bu uygulama ile yolculukları ölçerek, veri toplayacağız. Bunları analiz edip, ileriye dönük planlamaların veriye dayalı gerçekleşmesini sağlayacağız.”

Trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkı yapacak

Denizin payındaki artışın, karadaki trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini de azaltacağını vurgulayan Dedetaş, ulaşım alışkanlıklarını denize doğru yönlendirmek için Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı’nın liderliğinde başka çalışmalar da yaptıklarını açıkladı.

Halk sağlığını koruyucu bir adım

Uygulamanın, koronavirüsün bulaşıcılık riskinin düşürülmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Dedetaş, “Ayrıca koronavirüs tehdidi henüz bitmedi. Bu uygulama, koronavirüsün bulaşıcılık riskini düşürmesi, esnek çalışma saatlerini desteklenmesi nedeniyle halk sağlığını korumak adına da atılmış bir adımdır” şeklinde konuştu.

Adalar ve arabalı vapur hatlarında geçerli değil

31 Ağustos’a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

  • Beşiktaş-Kadıköy
  • Üsküdar-Karaköy-Eminönü
  • Eminönü-Kadıköy
  • Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz)
  • Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü
  • Karaköy-Kadıköy-
  • Kadıköy-Karaköy-Eminönü-
  • Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı)
  • Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu
  • İstinye-Küçüksu
  • Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer
  • Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
  • Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye
  • Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü
  • Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş
  • Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü
  • Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü
  • Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü
  • Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü
  • Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye-Sarıyer- Rumeli Kavağı
  • Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı
  • Bostancı-Karaköy-Kabataş
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Anahtar Kelimeler:
İBBVapur
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