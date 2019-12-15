Türkiye'nin ilk kadın mitingi anısına 100. yıl galası



10 Aralık 1919 tarihinde Kastamonu'da 3 bin kadının katılımı ile Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen ve ülkemizin ilk kadın mitingi olması nedeniyle simgesel değere sahip olan "Kastamonu Kadın Mitingi"nin 100. Yıldönümü, Cemal Reşit Rey'de düzenlenen görkemli bir gala gecesi ile kutlandı.

Geceye eski büyükelçilerden Şükrü Elekdağ, eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Pelin Batu, Cüneyt Aksoy gibi iş ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı.

Kastamonu'nun doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir sivil girişim olan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ), ülkenin ilk kadın mitingi olan 10 Aralık 1919 Kastamonu Kadın Mitingi'nin yıldönümü çerçevesinde düzenlediği etkinlikleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği bir gala gecesi ile taçlandırdı.

İş, sanat ve cemiyet hayatından isimlerin yanı sıra Kastamonulu işadamları, diplomat ve siyasetçilerin de katıldığı, Pelin Batu'nun sunuculuğunu üstlendiği gala gecesinde, Kastamonu Kadın Mitingi'nin 100.yılı onuruna besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın bestelediği senfonik eserin prömiyeri gerçekleştirildi. Prömiyeri, Nemeth Quartet'in solistliğini üstlendiği konser ve Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı türküsünün senfonik icrası izledi. Gecede, Selçuk Metin'in yönetmenliğini yaptığı ve Tilbe Saran'ın seslendirdiği özel filmin de ilk gösterimi yapıldı. Nemeth Quartet ise, performansı ise geceyi renklendirdi.

Gecede Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100.yılına özel Saygı Ödülü de takdim edildi. 100 yıl önce mitingi düzenleyen komitede yer alan Hafız Selman İzbeli'nin gelini Sabiha İzbeli adına, oğlu Serdar İzbeli saygı ödülünü aldı.

Gecede bir konuşma yapan DMKİ Başkanı Dr.Atıf Uğurlu "Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi olarak Kastamonu'ya evrensel gerçek değerini yeniden kazandırmak üzere çalışıyoruz. 10 Aralık 1919 Kadın Mitingi'nin 100.Yıldönümü etkinliklerimizi de böylesi anlamlı bir gece ile taçlandırmaktan gurur duyuyoruz. İnisiyatifimizin Kastamonu'ya ulusal ve uluslararası alanda değer katacak projeleri devam edecek" dedi.

DMKİ üyesi ve proje sözcüsü Zeynep Esen ise konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "100 yıl önce gerçekleşen bu müthiş kadın inisiyatifini kültür, sanat ve tarih bağlamında ele alan ve kutlayan bir dizi etkinlik düzenledik. Atamızın çok sevdiğimiz bir sözünü burada anmak isterim: 'Dünyada hiçbir milletin kadını "Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi zafere ve kurtuluşa götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim" diyemez' diyor... Biz de bu sözlerden ilhamla yola çıktık... Gala gecemiz, 10 Aralık 1919 Kastamonu Kadın Mitingi'nin 100.yıldönümü şerefine hazırlanan Oğuzhan Balcı bestesinin prömiyeri ve Saygı Ödülümüz ile bambaşka bir anlam kazandı. Önümüzdeki dönemde de Batı Karadenizli kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunacak bir Kadın Enstitüsü'nü de içeren çeşitli yerel projeler ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 'Kastamonu'dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku'nu yıllara yayarak genişletmek, en büyük arzumuz.'

Anma etkinlikleri Aralık ayında devam edecek

9 Aralık'ta Kastamonu'da açılan ve küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar'ın, proje tasarımını ise Cubis Art İstanbul'un üstlendiği "Milli Mücadele ve Kastamonu / Kastamonu'dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku" sergisi 10 Ocak tarihine kadar Kastamonu'da gezilebilecek. 18 Aralık 2019'ta Tarih Vakfı işbirliğiyle gerçekleşecek panelde de Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne feminizmin tarihi, milli mücadele döneminde kadın ve Kastamonu Kadın Mitingi ana başlıkları ele alınacak.