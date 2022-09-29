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Türkiye'nin ilk katlı otoparkı yıkılıyor

İstanbul'da Halk Ekmek Fabrikaları'nın kurucusu efsane belediye başkanlarından Ahmet İsvan döneminde yapılan ilk katlı otoparkın yıkımına başlandı.

29 Eylül 2022 Perşembe 14:13
Türkiye'nin ilk katlı otoparkı yıkılıyor

Türkiye'nin ilk katlı otoparkı yıkılıyor

Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan İstanbul’un ilk katlı otoparkı, tahliye çalışmaları devam ediyor. CHP'nin İstanbul'da Adalet Partisi adayı Fahri Atabey'e rekor oy aranıyla fark atarak yüzde 63 ile seçimleri kazanarak Belediye Başkanı seçilen Ahmet İsvan'ın, Karaköy'deki otopark sorununun çözümü için yapılan katlı otopark, çok sayıda projeye de ilham kaynağı oldu. 

Kentte ilk olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki 7 katlı 46 yıllık otopark kapatıldı. Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak otoparkın koridorları adeta sessizliğe büründü. Otoparkın son hali drone ile havadan görüntülendi.


1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e ait 7 katlı otopark geçen cumartesi günü hizmete kapatıldı.


Yapının gelecek aylarda tamamen yıkılıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacağı duyuruldu. Yıkıma gerekçe olarak, binada yapılan depreme dayanıklılık analiz sonuçları gösterildi. Sonuçlara göre, binanın sıkıntılı bir durumda olduğu açıklandı. Duyuruların ardından otoparktaki araçların tamamı çıkartıldı ve otoparkın tahliyesine başlandı. Neredeyse yarım asırdır İstanbullulara hizmet veren katlı otoparkın içi adeta sessizliğe büründü.

BİNANIN İÇİ VE SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Tahliye çalışmalarının ardından otoparkın içi ilk kez görüntülendi. Bir zamanlar yüzlerce aracın bulunduğu koridorların bomboş olduğu görülen binanın son hali dron ile havadan da görüntülendi.

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Katlı OtoparkKaraköyİstanbulAhmet Isvan
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