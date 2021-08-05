Türkiye'nin ormanları 9 gündür yanıyor | Alevlerin önü kesilemedi



Türkiye'deki orman yangınları 9'uncu gününe girdi. 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alınırken, 15'i devam ediyor. Antalya Manavgat'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Muğla Milas'ta alevler termik santrale yaklaştı. Santral ve çevredeki yerleşim yerleri tahliye edildi. Isparta ve Aydın'daki yangınlara da müdahale devam ediyor

Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 28 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde 187 orman yangını çıkarken, bunlardan 15'ini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da 1, Antalya'da 2, Isparta'da 2, Muğla'da 7, Aydın'da 1 ve Denizli'deki 2 yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MUĞLA'DA GÖKYÜZÜ GRİYE BOYANDI

Muğla’da devam eden yangınlarda yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı. O anlar havadan görüntülendi.

Muğla’da yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Yangınla birlikte risk taşıyan mahalle ve köyler tahliye edilirken, gün boyunca alevlerin etkili olduğu farklı noktalardan yükselen dumanlar ise gökyüzünü griye boyadı. Şehrin renginin adeta ikiye bölündüğü o anlar havadan görüntülendi.

TERMİK SANTRALİNDEN PATLAMALAR GELİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmesilerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehditinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.

RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTTI ALEVLERİN İLERLEYİŞİ DURMADI

Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla’da bir haftadır devam eden yangınların Milas ilçesinde bulunan termik santrale sıçramasının ardından bölgede Ören başta olmak üzere 10 mahalle tahliye edildi. Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı.



MANAVGAT'TA 9'UNCU GÜN! İŞTE SON DURUM

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 15 farklı noktada yangını söndürme çalışmaları, gece gündüz devam ediyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, 9'uncu gününe girdi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16) Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



YANGIN 5 İLÇEDE SÜRÜYOR

Yangınlar, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 15 farklı noktada devam ediyor. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler, Kızıldağ, Sırtköy, Beşkonak mahallelerini içine alacak şekilde sürüyor. Kızıldağ'da da söndürme çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Havanın kararmasıyla müdahale zorlaşan yangın yolu aşıp karşıdaki ormana atlamasın diye ormancılar ve itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Rüzgarın yavaşlamasıyla birlikte ormana giren ekipler alevlere müdahale ederek hızlı ilerleyişini durdurdu. Yangını söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye gelen gönüllüler de sabahın ilk ışıklarına kadar ekiplerin mücadelesine destek oldu. Alevlerin, turistik Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu'na ulaşmasından endişe ediliyor.

ALEVLER EYNİF OVASI'NA ULAŞTI

Akseki'deki yangın Gülendağı mevkiinde etkili oluyor. Gündoğmuş'taki yangın ise iki farklı noktada sürüyor. Çayırözü Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, ekipler ilçenin güneybatısında, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya ilerleyen yangının da önünü kesmeye çalışıyor. Alanya'nın Gündoğmuş tarafındaki mahallesi Güzelbağ'da da alevlerle mücadele sürüyor. Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını ise İbradı ilçesi sınırlarında devam ediyor. Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerinde yer alan ormanlık alanda ilerlen yangın, yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı.

6500 PERSONELLE MÜDAHALE

ÇADIR VE KONTEYNERLER KURULUYOR

Bölgede 6 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1858 araç ve 6 bin 500 personelle söndürme çalışmaları sürüyor. Yangından etkilenen 722 kişi ve görevlinin 715'i tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Afetten etkilenen 45 mahallede 2 bin 400 afetzedeye psikososyal destek verildi. 93 aileye konteyner kuruldu. 20 mahallede tuvalet- duş sistemi hayata geçirildi. Hem hayvanların barınması hem de insanlar için de 133 çadır kuruldu. Bölgeye 47.5 milyon liralık nakdi yardım geldi. Hasar tespit çalışmalarında 1118'i konut 2006 bina ağır hasarlı tespit edildi.

CANBUL TEDAVİYE GELDİ

Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 'Canbul' ekibi, yanan bölgelerden kurtarılan hayvanların sağlık kontrollerini yapıyor. Veteriner hekimler, bölgedeki tüm hayvanlar için yanık kremi ve göz damlası dağıtırken, yaralı hayvanların tedavileri de gerçekleştiriyor.

BÖLGEDE 3 BAKAN BULUNUYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Bakan Çavuşoğlu, koordinasyon merkezinde bulunurken, diğer bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen köylerde vatandaşları ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor. Manavgat yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin köyleri yaktığı ilk günlerde çok sayıda mahallede yaşanan dramlar da ortaya çıkmaya başladı.

TEK BAŞINA 4 SAAT MÜCADELE

Manavgat yangınına gece yarısı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Hasan Manas, eşi, annesi ve kız kardeşini Manavgat'tan gelen kızının otomobiline bindirip yolladı. Ailesini güvenli bölgeye gönderen Manas, evde tek başına yangınla mücadele ederek, ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalıştı. 4 saatlik mücadelenin ardından 51 koyunu tamamen yanan Manas, evini ise kurtardı. Yangına 28 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında yakalandıklarını anlatan Hasan Manas, kızının telefonuyla uyandığını söyledi. Manas, "Kızım, 'Baba yangın var, ayağınızı denk alın. Almaya geliyorum' dedi. Sonra buraya geldi, annem, eşim ve kız kardeşimi arabaya bindirip yolladım. Yarım saat sonra bu memleketi ateş bitirdi" dedi.

Evde hayvanları da olduğu için kadınları gönderdikten sonra tek başına hem hayvanları hem de evi kurtarmak için yangınla 4 saat mücadele ettiğini anlatan Hasan Manas, "Evi yakmasın diye tüpü attım, motoru kaçırdım. Evin yanındaki ahırda kuzularım vardı, yan tarafta arılarım vardı ama hepsi yandı. 6- 7 ton samanım gitti. Daha da gözlerim şişik o günden beri. 51 koyunum yandı" diye konuştu.

KAÇAMAYAN GEBE KOYUN DOĞURDU

Sarılar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sinan Oğuz da yangının çiftliğine doğru geldiğini görünce önce ne yapacağını bilemedi ardından hayvanları ölmesin, diye bedava vermek istediği kişileri aradı ancak olumsuz cevap aldı. Yangının iyice yaklaşmasıyla 150 koyun ve keçisini çıkartıp kaçırmaya başladı. Bu sırada gebe olan koyunlardan biri geride kalıp otların içine yattı. Koyunun doğum yaptığını gören Oğuz, geride bırakmayıp el arabasıyla taşımaya başladı. Hayvanlarını yola çıkaran Oğuz, buradan arkadaşının arazisine götürdü. Bu sırada gebe koyun ise doğum yaptı ancak geç kalınan doğum nedeniyle kuzu öldü. Koyunun alevlerin önünde doğum yapmak için çimlerin üzerine yatması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangının çiftliğine geleceğini beklediğini söyleyen Sinan Oğuz, "Gece uyumadık, hazırlıklıydık aslında. Saat 11 gibi bir anda dumanlar hızlandı. Hayvanları çıkardık işte ileride boş arazi var oraya doğru. Bir anda zaten hiç müdahale edemedik zaten evin oradan geldi yangın. Yaktı, yıktı, çıktı, gitti yani. Yemler, depo, malzemeler hepsi yandı. Hayvanları kurtardık çok şükür. Yola çıkarıp yürütüp bir arkadaşın yanına götürdük. Buralar hala yanıyordu. Soğutma çalışması yapıldıktan sonra getirdik" dedi.

Yangını çektiği sırada koyunun doğum yapmaya çalıştığını söyleyen Oğuz, "Hayvanlardan biri o sırada doğuma başladı. Onu el arabasıyla taşıdık. Doğurmak üzereydi diye strese girdi hayvan. Koyun doğururken başında bekledik ama yavru kuzuyu kaybettik çünkü annesi zamanında doğum yapamadı ve strese girdi. Yangın günü başka bir koyunumuz doğurdu, tesellimiz o oldu. 6 kuzumuz dumana maruz kaldığı için nefes darlığından öldü. Tavuklarımızın bir bölümü öldü" diye konuştu.

Yangının ardından toparlanmaya çalıştıklarını söyleyen Oğuz, "Yangın günü 3-4 kişiyi aradım. Paraya bakmadan hayvanları birisi götürsün beslesin de ölmesin, diye. Benim gibi düşünen çok insan vardı. Şu an toparlamaya çalışıyoruz. Geri getirdik hayvanlarımızı orada aç kaldılar 2 gün. Kaygılıyız çünkü tüm meralar yandı, otlaklarımız yok. Yardımlar geliyor fakat ilerisi için nasıl olur bilmiyorum. Hazır yem alarak bunu yapamayız. Yem fiyatları çok yüksek. Yaylada olan hayvancılar var onlar da gelecek" dedi.



MARMARİS'TE 8'İNCİ GÜN! 4 MAHALLEDE KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ve kozalakların patlayıp, fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Armutalan ile kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallerinde kara ve denizden toplam 1967 haneden toplam 7 bin 490 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi. Geçen süre içerisinde canla başla mücadele eden ekiplere bölge halkı da yoğun destek verdi.

ALEVLER TEPELERDE SÜRÜYOR

Dün, Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinin bulunduğu bölgede yüksek yerlerde devam eden yangına, 16 helikopter, 5 uçak, 120 arazöz ve itfaiye aracı, 3 polis TOMA'sı ve 300 görevli personel ile gönüllülerin desteğiyle söndürme çalışmaları sürdü. Havanın kararmasıyla helikopterler ve uçaklarla müdahale sonlandırıldı. Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlerin mahallelere inmesi önlendi. Gönüller, gece boyunca söndürme ekiplerine su ve ayran taşıyarak ekiplere destek verdi. Marmaris Belediyesi tarafından kamyonetlerle 100 yangın söndürme tüpü bölgeye ulaştırıldı. Nem oranını yüzde 20 olduğu, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreyi aştığı bölgede Turunç Mahallesi Amos mevkisinde saat 21.30 sıralarında alevler tekrar büyüdü. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 6 TOMA ile müdahale edilen alevler, 5 saatte söndürüldü.



13 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Dağların yola yakın kısımlarında ekipler su dökerek soğutma çalışması yaptı. Hisarönü Mahallesi'ndeki kavşak ile Orhaniye arasındaki karayolu aralıklarla jandarma ekipleri tarafından tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Turgut- Selimiye mahalleleri karayolu üzerinde komedyen Şahan Gökbakar'ın da dubleks villasının bulunduğu Delikliyol mevkisine Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemisi sevk edildi. Gemi ile getirilen ekipler, bölgedeki alevlere müdahale etti. Delikliyol'da alevler kısmen kontrol altına alındı.

Turgut Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarında ise Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'ne ait bir arazöz devrildi, 4 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri itfaiyecilere ayakta müdahale etti.

Sabah yapılan etkili müdahaleler ile Orhaniye, Turgut, Turunç ve Hisarönü mahallerinde alevler kısmen söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 8'inci gününde yaklaşık 13 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü.