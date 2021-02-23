Türkiye normalleşmeyi tartışırken virüs yeniden tırmanışa geçti





Türkiye genelinde devam eden salgın hastalık önlemleri hafta sonları karantina uygulamalarının bazı illerde kaldırılması tartışmaları devam ederken, mutasyonlu virüs uyarıları koronavirüsle mücadeleyi yeni bir aşamaya getirebilir.

Dünya genelinde yeni bir virüs salgınına karşı hazırlıklar, aşılama çalışmaları devam ederken Türkiye'de yayınlanan son veriler Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde virüs bulaşanların sayısı yeniden artışa geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın aşılama çalışmaları yurt genelinde planlandığı gibi devam ederken, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı siyasi parti kurultaylarının virüsün bulaşma hızını artırabileceği uyarıları peş peşe geliyor.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısına ilişkin açıkladığı tabloda en yüksek il olarak görülen Ordu'da Hıfzıssıhha Meclisi Ordu Valisi Tuncay Sonel Başkanlığında toplandı ve kritik kararlar alındı.

EV VE İŞ YERLERİNDEN YAYILMIŞ

Türkiye’de en fazla vakanın rastlandığı Ordu’da vakaların yüzde 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine virüsün yayılım hızını azaltmak amacıyla Ordu Hıfzıssıhha Meclisi Ordu Valisi Tuncay Sonel Başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

“1- Ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine,

2- Apartman ve Site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine,

3- Apartman ve Site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, Apartman ve Site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmalarının sağlanmasına,

4- Pozitif vaka tespit edilen Apartman, Site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanmasına,

5- Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

6- İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak olan düğün, nişan, kına, mevlid, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine

7- Daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

8- Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasına,

9- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27-28 Şubat 2021 ve 06-07 Mart 2021 tarihlerinde Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine,

10- Semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmalarının sağlanmasına,

11- Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

12- Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına Belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın Pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;Oy birliği ile karar verilmiştir.”

NÜFUSA DAYALI VAKA VERİLERİ

Adana 42,86

Adıyaman 120,64

Afyon 31,62

Ağrı 19,61

Aksaray 108,28

Amasya 90,31

Ankara 35,38

Antalya 78,92

Ardahan 88,39

Artvin 75,51

Aydın37,71

Balıkesi 92,39

Bartın 31,15

Batman 8,70

Bayburt 21,97

Bilecik 45,72

Bingöl 18,45

Bitlis 15,09

Bolu 75,60

Burdur 93,22

Bursa 39,13

Çanakkale 43,76

Çankırı 26,50

Çorum 41,31

Denizli 32,52

Diyarbakır 17,53

Düzce 43,99

Edirne 65,66

Elazığ 50,42

Erzincan 60,37

Erzurum 37,71

Eskişehir 30,99

Gaziantep 26,72

Giresun 184,34

Gümüşhane 97,18

Hakkari 9,55

Hatay 62,82

Iğdır 23,28

Isparta 33,88

İstanbul 60,19

İzmir 44,39

Kahramanmaraş 39,38

Karabük 34,15

Karaman 103,16

Kars 17,79

Kastamonu 29,73

Kayseri 56,71

Kırıkkale 43,23

Kırklareli 52,61

Kırşehir 29,90

Kilis 51,57

Kocaeli 88,19

Konya 90,99

Kütahya 50,91

Malatya 40,92

Manisa 42,52

Mardin 15,33

Mersin 90,57

Muğla 54,94

Muş 16,28

Nevşehir 66,16

Niğde 54,67

Ordu 194,42

Osmaniye 139,81

Rize 202,44

Sakarya 76,77

Samsun 171,29

Siirt 21,37

Sinop 79,52

Sivas 33,08

Şanlıurfa 27,12

Şırnak 7,82

Tekirdağ 55,37

Tokat 118,52

Trabzon 228,02

Tunceli 38,96

Uşak 27,70

Van 14,89

Yalova 75,17

Yozgat 41,07

Zonguldak 54,67