Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türkiye normalleşmeyi tartışırken virüs yeniden tırmanışa geçti

Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler bazı siyasi parti kongrelerine kurban edilirken, çok sayıda ilde virüs ve mutasyonlu kabus bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

23 Şubat 2021 Salı 23:51
Türkiye normalleşmeyi tartışırken virüs yeniden tırmanışa geçti

Türkiye normalleşmeyi tartışırken virüs yeniden tırmanışa geçti



Türkiye genelinde devam eden salgın hastalık önlemleri hafta sonları karantina uygulamalarının bazı illerde kaldırılması tartışmaları devam ederken, mutasyonlu virüs uyarıları koronavirüsle mücadeleyi yeni bir aşamaya getirebilir.

Dünya genelinde yeni bir virüs salgınına karşı hazırlıklar, aşılama çalışmaları devam ederken Türkiye'de yayınlanan son veriler Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde virüs bulaşanların sayısı yeniden artışa geçti. 
Sağlık Bakanlığı'nın aşılama çalışmaları yurt genelinde planlandığı gibi devam ederken, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı siyasi parti kurultaylarının virüsün bulaşma hızını artırabileceği uyarıları peş peşe geliyor.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısına ilişkin açıkladığı tabloda en yüksek il olarak görülen Ordu'da Hıfzıssıhha Meclisi Ordu Valisi Tuncay Sonel Başkanlığında toplandı ve kritik kararlar alındı.

EV VE İŞ YERLERİNDEN YAYILMIŞ

Türkiye’de en fazla vakanın rastlandığı Ordu’da vakaların yüzde 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine virüsün yayılım hızını azaltmak amacıyla Ordu Hıfzıssıhha Meclisi Ordu Valisi Tuncay Sonel Başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

“1- Ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine,

2- Apartman ve Site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine,

3- Apartman ve Site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, Apartman ve Site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmalarının sağlanmasına,

4- Pozitif vaka tespit edilen Apartman, Site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanmasına,

5- Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

6- İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak olan düğün, nişan, kına, mevlid, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine

7- Daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

8- Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasına,

9- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27-28 Şubat 2021 ve 06-07 Mart 2021 tarihlerinde Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine,

10- Semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmalarının sağlanmasına,

11- Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

12- Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına Belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın Pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;Oy birliği ile karar verilmiştir.”

NÜFUSA DAYALI VAKA VERİLERİ

Adana 42,86

Adıyaman 120,64

Afyon 31,62

Ağrı 19,61

Aksaray  108,28

Amasya  90,31

Ankara 35,38

Antalya  78,92

Ardahan 88,39

Artvin 75,51

Aydın37,71

Balıkesi 92,39

Bartın 31,15

Batman  8,70

Bayburt 21,97

Bilecik 45,72

Bingöl 18,45

Bitlis 15,09

Bolu 75,60

Burdur 93,22

Bursa 39,13

Çanakkale 43,76

Çankırı 26,50

Çorum 41,31

Denizli 32,52

Diyarbakır 17,53

Düzce 43,99

Edirne 65,66

Elazığ 50,42

Erzincan 60,37

Erzurum 37,71

Eskişehir 30,99

Gaziantep 26,72

Giresun  184,34

Gümüşhane 97,18

Hakkari  9,55

Hatay 62,82

Iğdır 23,28

Isparta 33,88

İstanbul  60,19

İzmir 44,39

Kahramanmaraş 39,38

Karabük 34,15

Karaman 103,16

Kars 17,79

Kastamonu 29,73

Kayseri  56,71

Kırıkkale 43,23

Kırklareli 52,61

Kırşehir  29,90

Kilis 51,57

Kocaeli  88,19

Konya 90,99

Kütahya 50,91

Malatya 40,92

Manisa 42,52

Mardin 15,33

Mersin 90,57

Muğla 54,94

Muş 16,28

Nevşehir 66,16

Niğde 54,67

Ordu 194,42

Osmaniye 139,81

Rize 202,44

Sakarya  76,77

Samsun  171,29

Siirt 21,37

Sinop 79,52

Sivas 33,08

Şanlıurfa 27,12

Şırnak 7,82

Tekirdağ 55,37

Tokat 118,52

Trabzon 228,02

Tunceli 38,96

Uşak 27,70

Van 14,89

Yalova 75,17

Yozgat 41,07

Zonguldak 54,67

Koronavirüs stres bozukluğuna yol açıyor
Koronavirüs stres bozukluğuna yol açıyor
Kanser Riskini Azaltmanın Yolları
Kanser Riskini Azaltmanın Yolları
Koronavirüs sonrası vucut direncini artıran 10 besin
Koronavirüs sonrası vucut direncini artıran 10 besin
Kadir Topbaş koronavirüsten hayatını kaybetti
Kadir Topbaş koronavirüsten hayatını kaybetti
Alerji Yapmayan Kedi Var Mıdır?
Alerji Yapmayan Kedi Var Mıdır?
Koronavirüs ilacı | İsrail tüm dünyaya dağıtıma hazırlanıyor
Koronavirüs ilacı | İsrail tüm dünyaya dağıtıma hazırlanıyor
Koronavirüsü tedavi eden ilk ilaç İsrail'den 
Koronavirüsü tedavi eden ilk ilaç İsrail'den 
Koronavirüsü hiçe saydılar | Sokakta düğüne 6 bin TL ceza
Koronavirüsü hiçe saydılar | Sokakta düğüne 6 bin TL ceza
Son Güncelleme: 24.02.2021 00:35
Anahtar Kelimeler:
VirüsKoronaMutasyonlu Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehitliğe çirkin saldırı | 80 mezar tahrip edildi
Şehitliğe çirkin saldırı | 80 mezar tahrip edildi
Kar örtüsü, en çok üreticişi sevindirdi
Kar örtüsü, en çok üreticişi sevindirdi
Salda Gölü için korkutan uyarı
Salda Gölü için korkutan uyarı
AKOM'dan yarın için kar yağışı uyarısı geldi
AKOM'dan yarın için kar yağışı uyarısı geldi
Dr. Mustafa Yalçın'ın ölümü | İntihar mı etti?
Dr. Mustafa Yalçın'ın ölümü | İntihar mı etti?
Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
FETÖ'nün, PKK'ya füze desteği | MİT operasyonu ile getirildiler
FETÖ'nün, PKK'ya füze desteği | MİT operasyonu ile getirildiler
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den soğuk uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den soğuk uyarısı
İstanbul'da kar kalınlığı rekoru | 30 cm'ye kadar çıktı
İstanbul'da kar kalınlığı rekoru | 30 cm'ye kadar çıktı
Defineci terörü tarihi yok ediyor | Gümüşhane'nin başı dertte
Defineci terörü tarihi yok ediyor | Gümüşhane'nin başı dertte

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim