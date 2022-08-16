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Türkiye radyasyon tehlikesi altında

Rusya Nükleer Santral Zaporijya'ya saldırıya devam ettikçe Türkiye ve Gürcistan gibi bölgeler radyasyon tehlikesi altında bulunuyor. Ukrayna Devlet başkanı Zelinskiy Rusya'nın bölgeyi bombalamaya devam ettiğini dünya sessiz kalmaya devam ederse Nükleer felaketin yaşanabileceğini belirtti.

16 Ağustos 2022 Salı 09:44
Türkiye radyasyon tehlikesi altında

Zelenskiy’den Zaporijya uyarısı: Türkiye de radyasyon tehlikesi altında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini savunarak dünya güvenliği için Rus ordusunun koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy başta Türkiye ve Gürcistan olmak üzere bölge ülkelerinin tehdit altında olduklarını ifade etti.

Cumhuriyetin haberine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya Nükleer Santrali’ne çekti. Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenskiy, “Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya’nın, Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor” derken bu talepleri ileten ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore’nin bulunduğunu söyledi.

BÖLGE ÜLKELERİ TEHDİT EDİYOR

Sözlerinin devamında Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenskiy, “Bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur. Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkihe’ye, Gürcistan’a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur. Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya’nın eylemleri bir felakete yol açarsa sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi bütün ülkeler bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu, dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir” şeklinde konuştu.

“RUSYA GERİ ÇEKİLMELİ”

Sözlerinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler ve büyük 7 ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya’nın eylemlerini durdurması için çağrı yaptığını hatırlatan Zelenskiy, “Ancak Rusya’ya, Rus Atom Enerjisi Kurumu Rosatam’a ve bu terör devletinin tüm nükleer kuruluşlarına karşı yeni sert yaptırımlar için çağrı yapılmalı. Tüm Rus askerleri santral çevresinden ve bölgeden koşulsuz olarak çekilmeli” dedi.

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Son Güncelleme: 16.08.2022 09:51
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