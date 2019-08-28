Türkiye Rusya arasında savaş uçağı görüşmeleri başladı



Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ay başında Türk Hava Kuvvetleri'nden Rus yapımı savaş uçaklarının tedariki konusunda görüş istemesinin ardından Ankara - Moskova hattında sürpriz görüşme trafiği başaldığı ortaya çıktı. Türkiye'nin Rusya'dan gelişmiş yeni nesil savaş uçaklarının satın alınması, ortak üretimi ve Türk savaş uçağı TFX'in geliştirilmesi ve ortak üretimi konularında görüşmeler iki ülkenin ilgili kurumları tarafından yürütülecek.

Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle Rus savaş uçakları Su-35 ve Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte olduklarını söyledi.



Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ya da Su-57 savaş uçakları satın alması ihtimali hakkındaki bir soru karşısında şunları söyledi:

"Türk meslektaşımla (Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir) görüşmelerim olacak. Ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üstünde konuşmakla sürdüreceğiz görüşmemizi, zira Türkiye'nin önemli bir ilgisi söz konusu."

Şugayev şöyle devam etti: "Ancak kontrat imzalamaya yönelik görüşmeler yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken. Türk tarafı herhangi bir başvuruda bulunmuş değil. Bunun öncesinde danışma içeren birtakım toplantılar yapmamız gerekmekte."



'S-400 TESLİMATI EYLÜLDE TAMAMLANACAK'

Şugayev, S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci partisinin teslimatının birkaç hafta süreceğini ve eylül ayı içinde tamamlanacağını belirtti.

Rus yetkili, "S-400 sisteminin ikinci partisinin teslimatına dün başlandı ve birkaç hafta sürecek. Türk uzmanların eğitim süreci sürüyor, bu yıl sonunda veya gelecek yılın başında sona erecek. Eğitimler, S-400 sisteminin anlaşmada öngörülen şekilde ortak çabalarla devreye alınmasına imkan sunacak" dedi.



Şugayev, Rusya Savunma Bakanlığı araçlarının onlarca uçuş gerçekleştireceğini kaydetti.

'TF-X ÜRETİLMESİNE YARDIMCI OLABİLİRİZ'

Şugayev, Türkiye'ye 5. nesil Milli Muharip Uçağı TF-X'in üretilmesi konusunda yardım edebileceklerini belirtti.

"Türkiye'nin TF-X projesi var. Endüstriyel işbirliği kapsamında bu konuları istişare etmeye hazırız. Zira dün iki lider, iki ülke arasında endüstriyel işbirliğinin mümkün olduğunu ve arzulandığını söyledi" diye devam eden Şugayev, Rus endüstrisinin buna hazır olduğunun altını çizdi.

'ORTAK 4++ NESİL SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ GÜNDEMDE'

Bu arada FSVTS Direktörüne göre Rusya ve Türkiye, 4++ nesil savaş uçağı geliştirme konusunu istişare ediyor ancak ortak uçak üretimini konuşmak için henüz erken.

'UÇAK MOTORLARI VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ SEVK EDEBİLİRİZ'



Şugayev, Moskova'nın Ankara'yla uçak motorları ve elektronik harp sistemleri konusunda görüşmeler yaptığını ve bu araçları da sevk edebileceklerini sözlerine ekledi.

'ERDOĞAN MiG-35'LERE DE İLGİ GÖSTERDİ'

Şugayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Su-35 ve Su-57'lerin yanı sıra MiG-35'lere de ilgi gösterdiğini söyledi.

Rus yetkili, "MiG-35, çok ilgi çekici bir araç. Erdoğan, dün MiG-35 maketinin yanında durdu ve silahları ve uçak özellikleriyle ilgili birkaç profesyonel soru yöneltti" dedi.

MiG-35, 4++ nesil uçak kategorisinde yer alıyor ancak 5. nesil uçaklara özellikleri bakımından son derece yakın.

SU-57 Mİ F-35 Mİ?

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten üstünlükler taşırken, F-35 de gizlilik avantajına sahip bulunuyor.

"Bilgi sentezi" kavramına göre tasarlanan F-35, alanların dinamik bir resmini yaratıyor ve bunu dost birimlere gerçek zamanlı iletiyor. F-35 ayrıca diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebiliyor.

Su-57 ise daha farklı bir amaç doğrultusunda önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanıyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Su-57'nin F-35 gibi gizlilik özelliklerinin bazılarına ihtiyacı bulunmuyor. Rus hava savaşı doktrini, kendi görünmez uçaklarını uçurmaktan ziyade, havadaki görünmez uçakların karşılanmasına dayanıyor.

UÇAKLARIN YETENEKLERİ

Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.