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Türkiye S-400 füzelerini ne zaman aktif edecek?

Rusya'dan satın alınan S-400 füzelerinin ikinci bölüm sevkiyatı tamamlandı. 2.5 milyar dolarlık sistemler önümüzdeki yıl aktif edilecek.

Türkiye S-400 füzelerini ne zaman aktif edecek?

Rusya'dan satın alınan S-400 füzelerinin ikinci bölüm sevkiyatı tamamlandı. 2.5 milyar dolarlık sistemler önümüzdeki yıl aktif edilecek.

15 Eylül 2019 Pazar 19:49
Türkiye S-400 füzelerini ne zaman aktif edecek?

Türkiye S-400 füzelerini ne zaman aktif edecek?

Türkiye'nin hava savunma füze ihtiyacını karşılamak için Rusya'dan satın aldığı S-400 bataryalarının ne zaman aktif edileceği kesinleşti.


Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yaklaşık 2,5 milyar dolar bedel ödenerek satın alınan S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır' denildi.

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan S-400 savunma sisteminin ilk teslimat, 12 Temmuz'da gerçeklemişti.

Beyaz Saray ise "yaptırım" kelimesini gündemde tutmaya devam ediyor.

Son olarak hafta içinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırım uygulama konusunu değerlendirmeye devam ettiklerini ancak henüz bu konuda alınmış somut bir karar olmadığını söyledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise CNN Turk televizyonuna Cumartesi günü yaptığı açıklamada, S-400'lerin kullanılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Patriot sistemleri konusunda ABD ile anlaşma yapmaya da açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma günü , ABD Başkanı Donald Trump ile Patriot alımı konusunu Eylül ayı içerisinde görüşeceğini söyledi.

ABD, alımın kesinleşmesi sonrası, karşılık olarak, F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesini kararlaştırmıştı.

Mart 2020 itibarıyla da Türkiye'nin üretim zincirinden çıkarılmasının planlandığı duyuruldu.

S-400 sisteminin teknik özellikleri neler?
 

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Rusya ile varılan anlaşma uyarınca, S-400 füze sistemin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak.

Anlaşmanın toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Sistemin kullanıma hazır hale getirilmesiyle birlikte Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.
 

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Son Güncelleme: 15.09.2019 19:55
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RusyaTürkiyeMoskovaAnkaraNATOPatriotS-400
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