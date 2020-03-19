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Türkiye sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için Türkiye ayakta. Canları pahasına günlerdir nöbet tutan sağlık çalışanlarına bugün 80 milyon alkışlarıyla destek verdi.

19 Mart 2020 Perşembe 23:16
Türkiye sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı

Türkiye sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı



Canları pahasına günlerdir nöbet tutan ve sağlık çalışanına destek için bugün Türkiye saat 21.00'de alkış sesleri yükseldi. Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile geceli gündüzlü mücadele veren sağlık personeli için alkış yağmuru. Saat 21.00'i gösterirken pencerelerini açan, balkona çıkan vatandaşlar yaptıkları alkış, çaldıkları ıslık ve söyledikleri tezahüratlarla onlara destek verdi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kampanyaya destek vererek, "Ne kadar alkışlasak azdır" dedi...


Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede geceli gündüzlü mücadele veren sağlık personeline alkış yağmuru... Saatler 21.00'i gösterdiğinde pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar ıslık, alkış ve tezahüratlarla sağlık personeline destek verdiler. 

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Koca, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile tüm vatandaşları saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlamaya çağırdı.

Koca yaptığı paylaşımda

ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR

Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. 

"ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM"

Bakan Koca gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE!

Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM!


SAAT 21.00'DE BİR DAKİKA BOYUNCA ALKIŞ

Tüm hastalıklara ve özellikle son dönemlerde corona virüse karşı verdikleri mücadele ile gönüllerde taht kuran sağlıkçılar için saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar 1 dakika boylunca alkış desteği verdi. 

SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN 1 DAKİKA

Sosyal medya üzerinde binlerce paylaşım yapıldı. Kısa süre önce başlayan ve #SağlıkEmekçileriİçin1Dakika hashtagı ile yapılan paylaşımlarda, bu akşam herkesin saat 21.00 'da balkonlarına , camlarına .çıkarak sağlık emekçileri için 1 dakika alkış yapması ve ıslık çalması istenmişti. 

DESTEK EYLEMLERİ DEVAM EDECEK

Sosyal medyada kısa zamanda yankı bulan eylemle ilgili olarak "Korona ile mücadele için tüm sağlık emekçileri kendi canlarını riske atarak, aralıksız bir tempoyla hayat kurtarmaya çalışıyor. Bu akşam saat 21’de balkonlarda, pencerelerdeyiz, onları alkışlıyoruz!" ifadeleri kullanıldı. Destek eyleminin bir süre devam edeceği tahmin ediliyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlkışCOVID19
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