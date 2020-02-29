Türkiye şehitlerini uğurladı | 34 şehit için göz yaşları sel oldu





Türkiye İdlib'de şehit olan 34 askerini bugün toprağa verdi. Şehitlerin ardından göz yaşları sel olurken, ekranlara yansıyan gülme görüntülerine sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkiye 34 vatan evladını bağrına basarken, TRT ekranlarında ahkam kesen densiz yazar da tepkilerden nasibini aldı.

Bugün 34 askerimizin acı haberi memleketlerinde derin üzüntüye neden oldu. Konya'da Kasımpaşaspor maçıyla aynı saatte şehit cenazesi kaldırılınca stadyum boş kaldı. Konya halkı şehidini son yolculuğuna uğurlamak için yollara düştü. Sadece konya değil, şehitlerin uğurlandığı tüm şehirlerde vatandaşlar cenaze namazına koştu.

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Bitlisli Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve Mersinli Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, Hataylı Onbaşı Emin Yıldırım, Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Adem Akın, Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ ve Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı, Batmanlı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazesi toprağa verildi.

KONYA - PİYADE TEĞMEN BAYRAM OLGUN

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Bayram Olgun'un naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Bayram Olgun'un (26) naaşı, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından mahalledeki Karşıyaka Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazına katılmak için gelen binlerce kişi hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Şehidin annesi Döne, kardeşi Osman, askeri üniforma giyen kız kardeşleri Ülfet, Fadime ve Esma Yılmaz ile nişanlısı Ayça Sarvin, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Anne Döne Olgun, "Bayram'ım ciğerim yanıyor, Bayram'ım bugün senin bayramın oldu, al bayrağın oldu. Seninle gurur duyuyorum." diye ağıt yaktı.

Şehidin yakınlarını ise protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan, şehit Olgun'un, 3 ay önce babasını, 10 gün önce de amcasını kaybettiği öğrenildi.

Olgun'un naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda, babasının kabri yanında toprağa verildi.

'BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜMÜZ'

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı törende şehidin ağabeyi Suat Kara, "Bugün düğün günümüz" diyerek, "Kardeşim kandil gecesi, mübarek cuma gecesi şehitlik mertebesine ulaştı. Bugün komşularımız, vatandaşlar, protokol üyeleri, kardeşlerimiz düğün günümüzde yalnız bırakmadı. Benim kardeşim terörün ufak, tefek olanı ile değil en büyüğü ile savaşıp, şehit olmuştur. Allah herkese kardeşim gibi böyle bir ölüm nasip etsin" dedi.

OSMANİYE - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HALİL İBRAKİM AKKAYA

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı. İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi. Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Beni de askere alın." dedi. Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

BİTLİS - PİYADE UZMAN ONBAŞI GÜVEN KURTULMUŞ

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla getirildiği Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndan, ambulansla Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü.

Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti. İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırması ve helallik almasının ardından, şehidin naaşı defnedilmek üzere Budaklı köyündeki mezarlığa götürüldü. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

BATMAN - SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR

Askere gidebilmek için yaşını büyütmüş... Şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi. Hatay'dan uçakla Batman Meydan Komutanlığına ulaştırılan şehit Bağatur'un cenazesi, kara yoluyla Sason'a götürüldü. Cuma Bağatur'un için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, şehit Bağatur'un öz geçmişi okundu. Kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik istendi.



Şehit Cuma Bağatur'un cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene, şehidin babası Mehmet Bağatur ve yakınlarının yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden şehidin askere gidebilmek için yaşını büyüttüğü, vatani görevini tamamladıktan sonra da sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı öğrenildi.

MERSİN - PİYADE UZMAN ONBAŞI İBRAHİM TÜZEL

6 kardeşten biriydi... Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi. Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

HATAY - UZMAN ONBAŞI EMİN YILDIRIM

1,5 ay önce nişanlanmıştı... Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi. Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

SAMSUN - PİYADE UZMAN ONBAŞI TAYFUN PEKEL

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Pekel'in cenazesi, annesi Menşure Gürdal, dayısı Vehbi Gürdal ile şehidin yakınlarıyla, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, siyasiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vali Kaymak, havalimanında şehidin ailesini ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.Şehidin cenazesi bugün Büyük Camisi'nde öğle namazını müteakip Canik ilçesi Düvecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEKİRDAĞ - PİYADE UZMAN ONBAŞI NİHAT KARA

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçen yıl Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yaralanıp gazi olan ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden gönüllü olarak İdlib'e giden Kara'nın cenazesi, ilk olarak helallik alınması için baba ocağı önüne getirildi. Binlerce kişinin karşıladığı cenaze evin önüne ulaştığında anne İhbar Kara'yı teselli etmek mümkün olmadı. Acılı anne, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Şehit Kara'nın naaşı buradan da Aziziye Camii'ne götürüldü. Şehidin güçlükle ayakta duran annesi İhbar Kara ve babası Kemal Kara, taziyeleri kabul etti.



YOZGAT - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HASAN HÜSEYİN ÖZDEMİR

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Özdemir'in ailesine acı haber verildi. İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in (24) Yozgat'taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin Akdağmadeni ilçesi Arpalık köyündeki babaevine giden yetkililer, anne Emine ve baba İbrahim Özdemir'e oğullarının şehadet haberini verdi. Özdemir ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Bekar olan şehit Özdemir'in 2018 yılında göreve başladığı ve 7 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ AKİF AKÇADAĞ

WhatsApp durumuna şöyle yazmış: Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz... Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın (29) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin WhatsApp'daki durumuna Biz bilinmeyenleriz, ansızın gelir ansızın gideriz yazdığı ortaya çıktı. Şehit Akif Akçadağ'ın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşını babası Bekir Akçadağ, annesi Serpil Akçadağ, kardeşler, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

ŞEHİDİN ANNESİ: ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLE

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Cenazenin götürüldüğü sırada şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Protokolün teskin etmeye çalıştığı yakınları, naaşın cenaze aracına konulmasının ardından tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Oğlunun tabutundan güçlükle ayrılan anne Serpil Akçadağ, Yavrum yine şaka yapıp da geldiğini söyle bana. Herhalde şaka yaptı, yavrum şaka yapıyor benimle dedi. Bekar olan şehit Akif Akçadağ'ın naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na konuldu. Şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği belirtildi.

'BİZ BİLİNMEYENLERİZ'

Öte yandan şehit Akif Akçadağ'ın WhatsApp'daki durumuna 'Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz' yazdığı ortaya çıktı. Şehidin kardeşi, bu durumu sosyal medyadan Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın cehennem notuyla paylaştı.

TOKAT - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKIN

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Akın'ın cenazesini, ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi buradan konvoy eşliğinde Tokat Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.

KAHRAMANMARAŞ - PİYADE UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Hatay'dan askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Ahmet Saygılı'yı baba Hüseyin Saygılı, anne Ayşe Saygılı ile kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı. Şehidin naaşı askeri uçaktan askerlerin omzunda indirilerek cenaze aracına taşındı. Naaşın araca konulmasının ardından baba Hüseyin Saygılı, oğullarıyla birlikte sarılıp gözyaşı döktü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülen şehit Ahmet Saygılı'nın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verildi.

ANTALYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ

Şehit haberi izlerken "Anne ben de böyle geleceğim sakın ağlama" dedi... Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) memleketi Antalya'nın Finike ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, televizyonda şehit haberi izlerken annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği öğrenildi. Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan, Hatay 51. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz için bugün cenaze töreni düzenlendi. Dün akşam askeri uçakla getirildiği Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bu sabah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde ilk olarak, anne Fatma ile baba Salih Korkmaz'ın yaşadığı Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Topal Sokak No 13/1'deki evinin önüne getirildi. Cadde, sokak ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ilçeye, jandarma eskortları eşliğinde getirilen şehidi, vatandaşlar selamladı.

AĞABEYİNİN TABUTUNU OKŞADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, evinin önüne ulaştığında ise gözyaşı sel gibi aktı. Anne-baba Korkmaz güçlükle ayakta dururken, şehidin 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Erol, arkadaşlarının yardımıyla aracın kenarına tutunup, ağabeyinin tabutunu okşadı. Kardeşin gözyaşları herkesi ağlattı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ailenin evinin önünde kurulan taziye çadırında, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, baba Salih Korkmaz'a taziyede bulundu. Şehidin babasının elini bırakmayan Aktemur, "İyi bir evlat yetiştirmişsin. Allah razı olsun" dedi. Taziye evine gelen Antalya Milletvekili Atay Uslu da şehit babasına başsağlığı diledi. Milletvekili Uslu, baba Salih Korkmaz'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştürdü. 2 dakikalık görüşmenin sonunda baba Korkmaz, "Teşekkürler bakanım. Sağ olun, eksik olmayın" diyerek telefonu kapattı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın naaşı helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Turunçova Merkez Cami'ne getirildi.

'ANNE BEN DE BÖYLE GELECEĞİM, SAKIN AĞLAMA'

Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, bir gün televizyonda şehit haberi izlerken, annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği belirtildi. 2 ayda 2 kez Finike'ye izne gelen şehit Korkmaz'ın İdlib görevi sonrasında sevdiği kızla evlilik için hazırlık yaptığı da kaydedildi. 4 kardeş olan Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın Kırklareli'nde vatani görevini tamamladıktan sonra yaklaşık 2 yıl önce uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı öğrenildi.

HATAY, ANTAKYA - TEĞMEN MUSTAFA BAYRAKDAR

Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi. Şehit Bayrakdar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki babaevinden Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Edibe, babası Yusuf Bayrakdar, kardeşleri ve silah arkadaşları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Antakya Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

BİNGÖL - ASTSUBAY MUHARREM ÖGÜTCÜ

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi. Karlıova Devlet Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Öğütcü'nün naaşı, ambulansla Merkez Ulu Camisi'ne getirildi. Törende Kur'an-ı Kerim ve şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Genç'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Suçatı köyü mezarlığına defnedildi. Törene şehidin babası Ramazan, annesi Süphan, kardeşi Yasin Öğütcü ve yakınları ile Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali OIcay Küçüttepe, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

KAYSERİ - PİYADE UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ

"Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum..." Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Taşöz'ün naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Penbe, babası Hüseyin, ablaları Eda ve Sena ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Günaydın, Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Anne Penbe Taşöz, törende, "Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen 'ağlama' diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım." diyerek yavrusuna veda etti. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

ADIYAMAN - PİYADE UZMAN ONBAŞI MEHMET ORHAN

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Mehmet Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitliğe getirildi. Törene katılanlar, şehidin babası Ahmet ve annesi Elif Orhan ile kardeşlerine taziyelerini iletti. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi. Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

GAZİANTEP - UZMAN ONBAŞI VEYSEL GÜNAY

Eşi 6 aylık hamile... Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi. Şehit Veysel Günay'ın (27),naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ilçeye bağlı kırsaldaki Boğaziçi Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin 6 aylık hamile eşi Seyhan, annesi Ayfet (57),babası Genco (62) ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törende sık sık karnına dokunan şehidin eşi Seyhan, "Kızımızı neden bırakıp gittin." diyerek gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

OSMANİYE - PİYADE UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK

Cenazesi, şehit dedesi adına yaptırılan camiye getirildi... 6 ay önce nişanlanmıştı... Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin 43 yıl önce bekçi olarak görev yaparken şehit edilen dedesi Yaşar Tank adına yaptırılan Şehit Yaşar Tank Camisi'ne getirildi. Buradaki törene şehidin yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandalar katıldı. Şehidin 6 ay önce nişanlandığı Zeynep Demirezer, "Dik duracağım, eğilmeyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Batuhan Tank, Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın, Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı 1977 yılında yaşanan bombalı bir saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA CAN YILMAZ

2 yıldır görev yapıyordu... Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi. Şehit Yılmaz için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Emre, milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada baba Tacettin ve anne Tülay Yılmaz ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın naaşı, ilçeye bağlı Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın, 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

ADANA - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELMAN CANKARA

Babaevinde helallik alındı... Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Şehit Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü. Buradaki törene, şehidin babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

CENAZE TÖRENİNDE OYUNCAKLARIYLA OYNADI

Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit için dua edildi. Daha sonra Çınar, İdlib'de şehit düşen tüm askerler için gıyabi cenaze namazı da kıldırdı. Şehit Cankara'nın cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü.

Anne Özgüner, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, alandan ayrılan tören mangası, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyerek uygun adım yürüyüş yaptı.

ANTALYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan askeri yetkililer tarafından alınan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada alınan helallik ve duanın ardından Korkmaz'ın cenazesi, törenin yapılacağı Turunçova Kapalı Pazar Yerine getirildi. Bu sırada şehidin babası Salih, annesi Fatma, kardeşleri ile yakınları gözyaşı döktü. Antalya Müftüsü Osman Artan'ın, kıldırdığı cenaze namazının ardından Korkmaz'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.

UŞAK - UZMAN ÇAVUŞ ALİ TURGUT

Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) cenazesi, Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi. Şehit Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Çardak Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine götürüldü. Daha sonra köy meydanında saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. Cenazede oğullarının naaşına sarılıp öpen anne Sultan ve baba Ahmet Turgut'a sağlık ekipleri destek oldu. Şehidin kardeşleri Mehmet ile İhsan Turgut, taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi. İlçede etkili olan kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

SAMSUN - PİYADE UZMAN ONBAŞI TAYFUN PEKE

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, merkez İlkadım ilçesindeki tarihi Büyük Cami'ye götürüldü. Anne Menşure Gürdal ve baba Hüseyin Pekel, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Menşure Gürdal, elindeki oğlunun fotoğrafı ve beresini öpüp tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi, "Oğulcan!... Tayfun, niye ses vermiyorsun? Hadi gel, evimize gidelim. Kurban olayım sana. Oğlum, kalk ayağa, 'Şaka yaptım.' de." diye seslenerek yaşadığı acıyı yansıttı. Vali Osman Kaymak ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak top arabasına konulan şehidin naaşı, Düvecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Milletvekili Kemal Zeybek, Milletvekili Bedri Yaşar, Erhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ile siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AFYONKARAHİSAR - PİYADE YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla babaevine getirildi. Anne Arzu Şahin, "Sarı kuzum" diyerek ağlarken baba Mehmet şehidin eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Yasemin de helallik alınırken babasının tabutu başında yer aldı.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı belediye önüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Süleyman Şahin'in öz geçmişi okundu.Şehidin babası Mehmet Şahin törende taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı şehidin namazına yetişemeyen vatandaşlar için tekrar kılındı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ve helallik almasının ardından Şahin'in naaşı Dinar Asri Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi. Törene, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSTANBUL - ONBAŞI EMRE BAYSAL

Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı... İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlendi. Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze törenin düzenlendiği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi.



TEKİRDAĞ - UZMAN ONBAŞI RECEP BEKİR

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in naaşı, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi. Şehit Bekir'in (21) naaşı, Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şentop, ambulansla camiye getirilen şehidin annesi Emine Bekir ve ağabeylerine başsağlığı diledi, tabutu bir süre omuzlarında taşıdı. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ailesinin, beş kardeşin en küçüğü olan ve babası bir süre önce vefat eden şehit Recep Bekir için kısa süre önce yeni bir araba aldığı ve garaj yaptırdığı öğrenildi.

HATAY - ASTSUBAY MUHAMMED ALİ ÖZER

Hatay'daki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı... Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in cenazesi memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi. Şehit Özer'in (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, Güldere Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından baba Hüseyin Özer'in isteği doğrultusunda cenaze namazının kılınacağı mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Buradaki törene şehidin annesi Nazmiye, babası Hüseyin Özer ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Özer'in askeri beresini ve künyesini takan sözlüsü Gülşen Türkoğlu asker selamı vererek şehidin tabutuna sarıldı, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

GAZİANTEP - PİYADE UZMAN ONBAŞI SELİM NERGİZ

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.Şehit Nergiz'in (25) naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında, havanın yağışlı olması nedeniyle ilçedeki kapalı pazar yerine getirildi.Burada düzenlenen törene şehidin 4 aylık hamile eşi Fatma, anne Gülüstan, baba Mehmet Ali Nergiz, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Törende şehit yakınları gözyaşı dökerken Bakan Gül'ün de gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.Şehidin cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KÜTAHYA - UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMED YILMAZ

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz'ın Kütahya'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Yılmaz'ın Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden ailesine, şehadet haberini Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yetkilileri verdi.

Acı haberi alan şehidin babası Hüseyin ve annesi Hatice Yılmaz'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine askerler tarafından Türk bayrağı asılırken, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar Kur'an okuyarak dua etti.

"ANNE ÇİKOLATA DAĞITTIĞIMIZ BU ÇOCUKLARIN HEPSİ BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜ"

Şehit Yılmaz'ın 10 gün önce İdlib'deki çocuklara çikolata dağıtırken çekilmiş fotoğraflarını gönderdiği, telefon görüşmesinde ise "Anne çikolata dağıttığımız bu çocukların hepsi atılan bomba nedeniyle öldü. Burada her yerde çocuk cesetleri var." dediği öğrenildi.

Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenin ardından Kütahya Şehitliği'nde toprağa verildi





