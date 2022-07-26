Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türkiye sıcaktan kavrulacak!

Avrupa'da yaşanan yüksek sıcaklıklar bu hafta Doğu Anadolu bölgesinde görülecek. Meteoroloji sıcaklık konusunda vatandaşları uyardı.

26 Temmuz 2022 Salı 11:07
Türkiye sıcaktan kavrulacak!

Doğu Anadolu’ya kavurucu sıcaklar geliyor

Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan genelinde 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden 31 Temmuz 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık görülecek.

Sıcaklıkların Erzincan’da 33 ila 35 derece, Bayburt’ta 31 ila 33 derece, Erzurum’da 31 ila 33 derece ve Ardahan’da 28 ila 30 derece olması beklenirken, gündüz saatlerinde ise yüzde 10-30 düşük nispi nem görüleceği tahmin edilen bölgede rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yapılan meteorolojik uyarıda, beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililer uyarıldı.

"AŞIRI SICAKLIKLARA DİKKAT!"

Son günlerde artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uzmanlar yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirterek, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olan kişilerin risk altında olduklarını belirterek şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz.

Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.

Bugün hava nasıl olacak | Kuvvetli yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Kuvvetli yağmur uyarısı
Hava sıcaklığı için krtik uyarı | 40 dereceyi geçecek
Hava sıcaklığı için krtik uyarı | 40 dereceyi geçecek
Son Güncelleme: 26.07.2022 11:15
Anahtar Kelimeler:
Sicak HavaYüksek SıcaklıklarSıcaklık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta Deprem oldu | 4.6 korkuttu
Kahramanmaraş'ta Deprem oldu | 4.6 korkuttu
İçme suyu zehirlenmesi | Nedeni kurban atıkları mı
İçme suyu zehirlenmesi | Nedeni kurban atıkları mı
Bu kez Kozlu Kaymakamı devreye girdi | Festival iptal
Bu kez Kozlu Kaymakamı devreye girdi | Festival iptal
Cem Küçük, muhalif sanatçı ve ünlüleri hedef aldı
Cem Küçük, muhalif sanatçı ve ünlüleri hedef aldı
Kanal Ankara projesi iptal | İmrahor Vadisi'ni mahkeme kurtardı
Kanal Ankara projesi iptal | İmrahor Vadisi'ni mahkeme kurtardı
Mahalle kahvesi değil, camii minberi | 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan'
Mahalle kahvesi değil, camii minberi | 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan'
Maske geri mi geliyor?
Maske geri mi geliyor?
Mardin'de işçi minibüsü kaza yaptı
Mardin'de işçi minibüsü kaza yaptı
Müteahhitler AKP'yi Pamukkale belediyesini iki kez dolandırmış
Müteahhitler AKP'yi Pamukkale belediyesini iki kez dolandırmış
İranlı ajanlar, suikst öncesi keşif yapmış
İranlı ajanlar, suikst öncesi keşif yapmış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim