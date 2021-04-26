Türkiye tam kapanmaya gidiyor | 21 gün evlerdeyiz



Koronavirüste hızla artan can kayıpları ve aktif virüs taşıyıcı sayısının yükselmesi önlenemeyince Türkiye tam kapanma uygulamasına gidiyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı uygulanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurumlarda eğitimlere ara verilecek ve yüzyüze sınavlara son verilecektir.

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Artan vaka vefat sayıları bizi ramazan ayıyla birlikte tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bırakmıştı. Tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Bugün Kabine toplantımızın salgınla ilgili son gelişmeler bölümünde enine boyuna değerlendirmesini yaptık.

Ramazan bayramı ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şarttır. Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için önümüzdeki günlerde hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.

Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmet için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.

ALINAN KARARLAR:

*29 Nisan 2021 Perşembe 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz.

*İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

*Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

*Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek

*Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

*Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.