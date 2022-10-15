Türkiye yas tutarken, TTK imajını kurtarma derdine düştü



Bartın Amasra'da kömür ocağında meydana gelen ve 41 madencimizin can verdiği patlama ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu, imajını koruma derdine düştü. Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden faciasına ilişkin 'Sayıştay raporu' ve 'nezaket' açıklamasında bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 41 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



SAYIŞTAY İNCELEMESİ

Patlamanın ardından Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı'nın 9 gün önce maden ocağında ‘inceleme’ yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan Sayıştay’ın, üç yıl önce söz konusu maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

TTK'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Taşkömürü Kurumu ise iddialara ilişkin açıklama yaptı. Hayatını kaybeden işçiler için başsağlığının yer almadığı mesajda "grizu" iddiaları yalanlandı.

TTK’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içerisinde yer alan metan gazı, "Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi" şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan; Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.

Ayrıca yine bir başka haberde;

Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı'na atanan Sayın İbrahim Özkarcı, atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Sayın Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.



TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.”