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Türkiye'yi sarsan deprem | Hatay'dan yardım çığlığı

Depremin üzerinden 20 saat geçmesine rağmen Hatay'a kurtarma ekipleri, iş makinaları başta olmak üzere hayati öneme sahip araç gereç gönderilemedi. Başkan Lütfü Savaş acıl yardım çağrısında bulundu

06 Şubat 2023 Pazartesi 22:49
Türkiye'yi sarsan deprem | Hatay'dan yardım çığlığı

Türkiye'yi sarsan deprem | Hatay'dan yardım çığlığı

Türkiye yasta. Bin 762 vatandaşımızın can verdiği iki büyük deprem felaketinin ardından çok sayıda şehir, ilçe. kasaba ve köye hala kurtarma ekipleri ile hayati derecede öneme sahip ihtiyaç maddeleri ulaştırılamadı. Soğuk kış koşullarının etkili olduğu deprem bölgesinde özellikle enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için hipotermi uyarısı yapılıyor. Bölgede bulunan bazı milletvekilleri haber kanallarına cep telefonlarına canlı yayına sık sık kesilen hat sorunu yüzünden güçlükle katılabildi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Savaş, hava sıcaklığının 2-3 derece ve yağmurlu olduğunu belirtip "Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi. Facianın merkezi Hatay'da ise hâlâ ekiplerin ulaşamadığı bölgeler var.


Konuya ilişkin Habertürk yayınında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Deprem sonrası en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay’da var. Yerel imkânlarla vatandaşların bakımını sağlamamız mümkün değil. Çok acil yardıma ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BİZİM YETERLİ OLMAMIZ İMKÂNSIZ"

Savaş konuşmasında şunları kaydetti:

"Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var

Biz iş makinelerimiz ile elimizden geleni yapıl enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmamız imkansız. Burada şu an çok az insan arama kurtarma işinde. Dışarıdan daha iş bilen personele çok ihtiyacımız var.

Kente ulaşan yollarda çok büyük sorun yok. Bazı yerlerde yıkım var ancak ana yollar çalışıyor."


 

Son Güncelleme: 06.02.2023 23:00
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