Türkiye yıl sonunda 3 gün eve kapanacak

Koronavirüs salgını ekonomi ve sağlık politikaları üstünde yükü çekilmez hale gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 31 Aralık'tan itibaren 3 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Bu arada Sağlık Bakanlığı 14 Aralık günü 229 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, hastanelerde tedavi altına alınanların sayısının ise 5 bin 64 kişi olduğu açıklandı. Türkiye genelinde 15 Aralık tarihinde 29 bin 617 vaka sayısı açıklanırken toplam can kaybı sayısı 16 bin 646'ya yükseldi.

4 GÜN KAPANMA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunarak en çok merak edilen yılbaşında 4 günlük kısıtlamaya ilişkin "Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." dedi.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ

İş yeri kiralamada KDV oranı 1 Haziran'a kadar uzatıldı.Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK KISITLAMA

Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21’den 4 Ocak saat 5’e kadar kesintisiz uygulanacak.

ERDOĞAN'DAN ESNAFA TL ÇAĞRISI

Esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Halkımızın tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmesini teşvik etmesini istiyoruz. Türk Lirası mevduatlarında ve katılım hesaplarında stopaj oranlarını düşürmüştük Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Türk Lirası cinsi varlıklara güveni artırmak için piyasa dostu adımlar atıldı. Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış Türk Lirası'nda değerlenme başladı.

Son dönemde uluslararası yatırımcıların yaklaşık 11 milyar dolar civarında sermaye girişi gerçekleştirmiş olmasını da önemli görüyorum.

Salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederken kamu harcamalarındaki disiplini gözardı etmiyoruz. Değerlendirmeler 2020 yılını yüzde 4,5'in altında gerçekleştireceğimizi gösteriyor.

Salgın sürecinde bankacılık sektörümüz sağlıklı yapısını koruyarak çalışmalarına devam etti. Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır. Netice itibarıyla ülkemiz güçlü bankacılık sistemi sayesinde yerli ve uluslararası tüm yatırımcılara destek sağlayabilecek güce sahiptir.

Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinde kurulan baskıların maliyetlerin üzerinden gelmek için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Faizlerin piyasa şartlarında makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz.



