Türkiye'de aşı olmayanların sayısı açıklandı | 23 milyon kişi var



Kuş gribi, İspanyol gribi, domuz gribi, çiçek, boğamaca, difteri, kabakulak, kızamık ve daha niceleri. Aşısı bulunmadan önce milyonlarca can alan salgınlara karşı insanoğlunun verdiği mücadelede aşı karşıtları hep oldu. Son olarak koronavirüs salgınını önlemek için geliştirilen aşılar komplo teorilerini ciddiye alanların sarıldığı tek silah oldu. Türkiye'de aşı karşıtlığı üzerinden üretilen yalan haberler ve ortaya atılan sıradışı iddialar vatandaşların aşı olmasına engel olması Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hala aşı olmadığını belirterek, "Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi.

Türkiye genelinde vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşı olmayanların sayısını açıkladı.

Şu anki sorunun 'tedbirlerin esnetilmesi' olduğunu söyleyen Koca, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın" dedi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.