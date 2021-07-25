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Türkiye'de aşı olmayanların sayısı açıklandı | 23 milyon kişi var

Bilim insanlarına göre koronavirüs salgınına karşı en önemli kalkan. Ancak aşı karşıtlarının yaydığı korku, yalan haber milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor.

25 Temmuz 2021 Pazar 12:48
Türkiye'de aşı olmayanların sayısı açıklandı | 23 milyon kişi var

Türkiye'de aşı olmayanların sayısı açıklandı | 23 milyon kişi var


Kuş gribi, İspanyol gribi, domuz gribi, çiçek, boğamaca, difteri, kabakulak, kızamık ve daha niceleri. Aşısı bulunmadan önce milyonlarca can alan salgınlara karşı insanoğlunun verdiği mücadelede aşı karşıtları hep oldu. Son olarak koronavirüs salgınını önlemek için geliştirilen aşılar komplo teorilerini ciddiye alanların sarıldığı tek silah oldu. Türkiye'de aşı karşıtlığı üzerinden üretilen yalan haberler ve ortaya atılan sıradışı iddialar vatandaşların aşı olmasına engel olması Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hala aşı olmadığını belirterek, "Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi.

Türkiye genelinde vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşı olmayanların sayısını açıkladı.

Şu anki sorunun 'tedbirlerin esnetilmesi' olduğunu söyleyen Koca, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın" dedi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.

Son Güncelleme: 25.07.2021 17:31
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