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Türkiye’nin en yaşlı gazisi | Emekli Albay Ali Cesuroğlu vefat etti

Türkiye’de en yaşlı gazi unvanına sahip, Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

06 Eylül 2022 Salı 10:32
Türkiye’nin en yaşlı gazisi | Emekli Albay Ali Cesuroğlu vefat etti

Türkiye’nin en yaşlı gazisi : Emekli Albay Ali Cesuroğlu vefat etti


Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan ve Türkiye’de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşındaki hayatını kaybetti.


Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl askeri hakim olarak görev yapan ve pek çok tarihi olaylara şahitlik etmiş olan Cesuroğlu’nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Nasrullah Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Anıt Mezarlığında toprağa verilecek.
 

Son Güncelleme: 06.09.2022 10:42
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Emekli AlbaySon Gazi
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