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Türkmeneli kadınlarından İsmail Cengiz'e ödül

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı ve sürgündeki Doğu Türkistan Hükemeti Başkanı İsmail Cengiz'e Türkmeneli Kadınları'ndan özel ödül.

24 Ağustos 2021 Salı 16:24
Türkmeneli kadınlarından İsmail Cengiz'e ödül

Türkmeneli kadınlarından İsmail Cengiz'e ödül


Türkmeneli Grubu kadın üyeleri Erşat Salihi’ye destek için düzenledikleri moral buluşmasında, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail CENGİZ Türkmen davasına olan katkılarından dolayı el emeği göz nuru Türkmen bayrağının resmedildiği Türkmenlere has şerbet testisi ile ödüllendirildi.


Geleneksel Türkmen milli sanatı ürünlerinden olan testi, Türkmeneli kadınları adına Ayhan Haceroğlu tarafından İsmail Cengiz’e verildi.


Boğaziçinde gemi gezisinde gerçekleştirilen Moral Buluşması’nda konuklara Türkmen şarkıları eşliğinde Türkmenlerin birbirinden lezzetli milli yemekleri ikram edildi.

Buluşmaya Avrasya Federasyonu ve Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başkanı İsmail Cengiz’in dışında Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Sakarya şubesi başkanı Dr. Eşref Kamil, Terekeme-Karapapak Türkleri Derneği Başkanı Engin Aybirdi ve İstanbul Ülkü Ocakları Vakfı temsilcileri katıldılar.

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İsmail CengizTürkmeneliTürkmeneli Kadınları
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