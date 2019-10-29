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Tuzla'da kimyasal koku paniği

İstanbul Tuzla'da kimyasal koku kabusu geri döndü. Şubat ayında İçmeler Mahallesi'nde yaşanan koku paniğinin ardından bu kez benzer bir koku İstasyon Mahallesi'ni esir aldı.

Tuzla'da kimyasal koku paniği

İstanbul Tuzla'da kimyasal koku kabusu geri döndü. Şubat ayında İçmeler Mahallesi'nde yaşanan koku paniğinin ardından bu kez benzer bir koku İstasyon Mahallesi'ni esir aldı.

29 Ekim 2019 Salı 23:27
Tuzla'da kimyasal koku paniği

Tuzla'da kimyasal koku paniği



Tuzla'da kimyasal atıkların neden olduğu tedirginlik halkı korkutuyor. Son üç gündür vatandaşların şikayetlerine neden olan kokunun kaynağı henüz tesbit edilemedi. AFAD ekipleri kokunun geldiği İstasyon Mahallesi'nde incelemelerini sürdürürken, akıllara geçtiğimiz Şubat ayında İçmeler Mahallesi'nde paniğe neden olan kimyasal panik geldi.İşte o haberin detayları.

Tuzla'da kimyasal koku duyulduğu iddia edilen sokaklarda inceleme yapıldı. Kokunun insan sağlığına zarar teşkil edecek bir seviyede olmadığını bildirilirken, kaynağın bulunması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak ve bağlı sokaklarda bulunan rögarlardan bir koku gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Sokakta ve rögarlarda inceleme ve gaz ölçümleri yapan itfaiye ekipleri, ölçüm sonuçlarına göre kokunun insan sağlığına zarar teşkil edecek bir seviyede olmadığını bildirdi.

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