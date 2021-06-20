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Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor

21 Haziran günü noter huzurunda gerçekleşecek kura törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. Çekilişler, KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 

20 Haziran 2021 Pazar 11:31
Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor

Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor


KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler Projesinin hak sahipleri belirleniyor. 21 Haziran günü noter huzurunda gerçekleşecek kura törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. Çekilişler, KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Tuzla’da yeni bir sosyal konut projesini hayata geçiriyor. 31 Mayıs tarihinde temeli atılan Tuzla Meydan Evler Projesinin hak sahipleri belirleniyor. 

Toplam 149 konut, 9 ticari birim ve bir kreşten oluşan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler’in kura çekilişi, öncelikle ayrıcalıklı grup kabul edilen; şehit aileleri, harp-vazife malulleri, dul ile yetimler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık personelleri için gerçekleştirilecek. Ardından, daire tiplerine göre kura çekilişine devam edilecek.

21 Haziran Pazartesi saat 11.00’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek kura çekilişi, KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

PROGRAM BİLGİSİ: 

TARİH: 21 Haziran 2021 

SAAT: 11.00

ADRES: KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

(Seyitnizam mah. Gümüşsuyu Davutpaşa cad. no:17/1 34015 Zeytinburnu)
 

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