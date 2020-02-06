Uçak kazasında ölü sayısı 3'e çıktı, 6 yaralı yoğun bakımda





Türkiye Şubat ayının ilk haftasında peş peşe gelen acı haberlerle sarsılıyor. İdlib'de 8'i asker 1 sivil vatandaşımızı şehit eden kahpe saldırının ardından Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu can veren 33 vatandaşımızın yasını tutarken, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı'nda meydana gelen uçak kazası ile adeta şoke olduk.

Akşam saatlerinde yaşanan kazanın ayrıntıları, kazada yaralananların isimleri, kaldırıldığı hastane bilgileri uzun süre netleşmedi. Gerek havacılık şirketi Pegasus, gerekse Sağlık ve Ulaştırma bakanlıkları uçakta bulunan yaralı yolcuların ailelerinin haber alamamasına çözüm bulmakta zorlandı.



Yaralı yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar TV bürolarını arayarak yardım isterken, bu gibi durumlarda destek vermesi gereken Alo 184 sosyal medyada şikayet konusu oldu.

Havacılık uzmanları son iki yılda 2 pistten çıkma ve uçak kazası ile gündeme gelen Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimine de eleştirerek, ihaleye çıkan yeni pist ve onarımı yılan hikayesine dönen sabıkalı pist konusunda sıkıntıları dile getirdiler.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA ÇELİŞKİLİ BİLGİLER GELDİ

İstanbul'da akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Hava Limanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İçinde 6 mürettabat toplam 183 kişinin bulunduğu uçağın olumsuz hava koşulları ile birleşen pilotaj hatası nedeniyle inişe geçtiği sırada 35 - 40 metreden yere düştüğünü belirten yetkililer kazada yaralanan yolculardan 3'ünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

50 AMBULANS GÖNDERİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından Anadolu Yakası'nda bulunan tüm sağlık merkezleri, hastaneler ve 112 Acil ekipleri alarma geçti. İlk etapta Sabiha Gökçen'e 50 kadar ambulans gönderildi. Bu arada bölgeye intikal etmeye çalışan bir polis aracı da kaza yaptı. Bu kazada yaralanan 6 güvenlik görevlisi de hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ilk dakikalarından gece yarısına kadar çelişkili bilgiler aktı. İlk açıklamada kazada can kaybı olmadığı bilgisi önce 1 kişinin öldüğü, gece saat 01.00'da ise hayatını kaybedenlerin sayısının 3 kişiye çıktığı bilgisi verildi.

Ambulanslarla Kartal, Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırılan 152 yolcudan 52'sinin tedavesi sürüyor. Bu yolculardan 6'sı yoğun bakımda olduğu bilgisine ulaşıldı.



BAKAN KOCA: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çığ felaketinin yaşandığı Van'da açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin ise yaralandığı açıkladı. Yaralıların durumlarının iyi olduğunu açıklayan Koca 3 yaralının ise yoğun bakımda olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin baş sağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum. Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

VALİ YERLİKAYA: UÇAK 30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef kötü hava koşulları sebebiyle, pistte tutunamıyor. 30 metrelik yükseklikten yola düştü. Sabiha Gökçen Havaalanı Kriz Merkezi’ndeyiz. 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi” ifadelerine yer verdi."