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Uçak personeli kavga etti, yolcular perişan oldu

Trabzon seferine hazırlanan uçakta, kokpit ve kabin ekibi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü, yolcular ne yapacağını şaşırdı. Kavgacı personel hakkında hava yolu şirketi hala suskun.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:24
Uçak personeli kavga etti, yolcular perişan oldu

Uçak personeli kavga etti, yolcular perişan oldu



Sıcaklar sadece vatandaşları değil, en zorlu anlarda sukunetini koruması gereken hava yolu çalışanlarını da çileden çıkardı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon seferini yapmaya hazırlanan uçağın kokpit ve kabin ekibi arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 3,5 saat uçak içerisinde bekletilen yolcular duruma isyan etti.


Pegasus Havayolları'nın Trabzon-İstanbul seferi öncesi kokpit ve kabin personeli arasında tartışma çıktığı iddia edildi. 

Yaşanan tartışma nedeniyle uçuş ekibinin bir kaç kez değiştiği ifade edildi. Yaklaşık 3,5 saat uçak içerisinde bekletilen yolcular da duruma isyan etti.

61Saat’in haberine göre uçağın pilotunun "Bağırdık tepki gösterdik, gelsin yeni ekip uçağı uçursun" dediği öne sürüldü.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Trabzon uçağının olduğu perona çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
PegasusUçakta Kavga
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